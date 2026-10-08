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Atlético Nacional vs. Tolima HOY: EN VIVO, online y gratis la Liga BetPlay 2026

El cuadro verdolaga recibe al cuadro píjao en Ditaires con el objetivo de conseguir tres puntos que le acerce más a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.

Atlético Nacional vs. Tolima.jpg
Atlético Nacional vs. Tolima //
Fotos: X @nacionaloficial @cdtolima
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 8 de oct, 2026

Tras la imponente victoria ante Junior en Medellín, Atlético Nacional vuelve a la actividad en la Liga BetPlay, esta vez frente al Deportes Tolima. Sin embargo, lo recibirá fuera del Atanasio Girardot y será en Ditaires en donde se enfrenten verdolagas y píjaos en la tarde-noche de este 8 de octubre.

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¿A qué hora juega Nacional vs. Tolima HOY?

El duelo entre verdolaga y pijaos por la Liga BetPlay se encuentra programado para las 6:05 de la tarde (hora colombiana) de este jueves, 8 de octubre, desde Itagüí, Antioquia.

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¿Dónde ver Nacional HOY vs. Tolima EN VIVO, online y gratis?

A través de la señal de YouTube de Blu Radio, el equipo de Blog Deportivo tendrá todo el cubrimiento de este duelo totalmente EN VIVO, online y gratis desde las 5:45 de la tarde para vivir todas las emociones entorno a este compromiso.

¿Cómo llegan los equipos para este partido?

El cuadro dirigido por Lucas González goza de un gran momento con una seguidilla importante de buenos resultados y muy cerca de lograr la clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.

Mientras que los piajos sí llegan con necesidad de sumar, pues un mal resultado podría poner en peligro la clasificación y bajar posiciones en la tabla general. Además, es el comienza de la nueva era de Luis Fernando Suárez como técnico.

Jugadores de Atlético Nacional.jpg
Jugadores de Atlético Nacional //
Foto: Atlético Nacional

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Posibles alineaciones de Atlético Nacional vs. Deportes Tolima

  • Atlético Nacional: Franco Armani; Andrés Román, William Tesillo, Néider Parra, Milton Casco; Yéicar Perlaza, Andrés Marín, Elías Cabrera; James Rodríguez, Kevin Parra e Ian Poveda.
  • Deportes Tolima: Neto Volpi; Jherson Mosquera, Ánderson Angulo, Jan Angulo, Shaan Barbosa; Sebastián Guzmán, Brayan Rovira, Luis Sánchez; Jorge Cabezas, Adrián Parra y Éver Valencia. 
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