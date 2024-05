Catalina Usme habló sobre supuesto veto a Yoreli Rincón en Selección Colombia y encendió redes

Las declaraciones de la capitana de la Selección Colombia de mayores, Catalina Usme, que en medios de comunicación locales negó que existan vetos al interior del grupo, desataron una dura respuesta de una de las jugadoras; implicadas en estas de estas supuestas prácticas, Yoreli Rincón.

Usme, en diálogo con el medio Deportes sin Rápidos de Cali, afirmó que ella no tenía conocimiento de que se hubieran registrado este tipo de prácticas al interior de la tricolor. Y, al ser consultada sobre el caso de Rincón, quien desde 2018 no hace parte de la Selección, manifestó que no se debería a esta causa.

Las declaraciones de la capitana de la Selección Colombia de mayores, Catalina Usme, que en medios de comunicación locales negó que existan vetos al interior del grupo, desataron una dura respuesta de una de las jugadoras; implicadas en estas de estas supuestas prácticas, Yoreli Rincón.

Usme, en diálogo con el medio Deportes sin Rápidos de Cali, afirmó que ella no tenía conocimiento de que se hubieran registrado este tipo de prácticas al interior de la tricolor. Y, al ser consultada sobre el caso de Rincón, quien desde 2018 no hace parte de la Selección, manifestó que no se debería a esta causa.

Publicidad

En primer lugar, dejó en claro que el tema del presunto veto "es algo que no les compete" a las jugadoras y enfatizó en sus declaraciones al decir que "nunca ha escuchado un tema de vetos en Federación". Para Usme, "es un tema del que han hablado muchas veces" pero que no hace parte de su resorte y recalcó que su rol es justamente "jugar".

Fue entonces cuando lanzó otra frase que generó toda una controversia. "Yore es una jugadora que hace rato no viene en el proceso, a Olímpicos van 18 jugadoras y creo que hemos tenido un proceso completamente exitoso y es un tema que ellos (director técnico) tendrá que elegir y tendrán sus razones para hacerlo o no".

Publicidad

A su vez, se refirió al mensaje que dejó en redes sociales Yoreli, luego de que el técnico del representativo nacional, Angelo Marsiglia, confirmara la convocatoria de 23 jugadoras para el doblete amistoso FIFA ante Venezuela; preparatorio para los Juegos Olímpicos, y en el que prácticamente renunciaba a seguir luchando por volver.

"Yo ví el tuit. Vi cuando puso eso. Pero será la situación de muchas jugadoras, no solamente de ella, que estuvieron mucho tiempo en Selección y no regresaron. Y qué no solo están en Colombia sino en el exterior", afirmó la mediocampista.

"Todas las que jugamos fútbol tenemos esa ilusión de estar en Selección; ahora, el rol de elegir quién va y quién no es algo que no nos compete a nosotras", agregó Usme para el citado medio.

A su vez, Usme confesó que desde hace un tiempo el equipo está pasando por un momento deportivo extraordinario, con un nivel alto para competir y se puso como objetivo en las justas olímpicas alcanzar el podio. "Creo que en la cabeza de ninguna hay un objetivo diferente", afirmó Usme.

Yoreli Rincón. Foto: AFP.

Publicidad

La respuesta de Yoreli Rincón

Tras lo dicho por Usme, la goleadora histórica de la Selección Colombia, la respuesta de Yoreli Rincón se dio a través de redes sociales, de una manera que apuntaría a la falta de colegaje de Usme en lo dicho a los medios.

Con un corto mensaje respondió de manera indirecta a lo manifestado por Catalina, lo que encendió aún más la polémica. "Empatía", publicó en su perfil de X, acompañado del emoji de aplauso, lo que fue de inmediato relacionado con lo manifestado por Usme en la entrevista.

Publicidad

A la reacción de Rincón, en la actualidad jugadora deAtlético Nacional, y que ha denunciado que fue vetada de la Selección Colombia por hacer reclamaciones sobre mejores condiciones para las futbolistas, se sumó la de la exjugadora Isabella Echeverry, quien también denunció haber sido borrada de la Federación por sus exigencias, con una particular publicación en cuenta en esta red social.