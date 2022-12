Confiamos en que los jugadores pueden sacar esto adelante: presidente de América

Tulio Gómez, presidente del América de Cali, habló en El Camerino sobre la situación actual del equipo de la capital del Valle en la Liga Águila II y en la tabla del descenso, principal preocupación del conjunto ‘escarlata’.

“Le dimos la confianza al técnico (Hernán Torres) y esperamos que eso se refleje en el trabajo y en los resultados (…) Hay que respaldarlo, así se tenga que ir mañana o dentro de ocho días”, precisó el dirigente escarlata.

Asimismo, señaló que confía en que el equipo “tome de nuevo el rumbo” y logre alejarse de la zona de descenso, lo que lo llevaría a ubicarse mejor en la tabla de posiciones de cara a una eventual clasificación a la ronda final del rentado nacional.

“La misma presión del descenso genera inseguridad dentro de la cancha y a veces los jugadores no salen a ganar el partido sino a no perderlo, eso es grave”, dijo.

En la actualidad, América ocupa la posición 12 del rentado nacional con 12 puntos y pelea el no descender con Jaguares, Cortuluá y Tigres.

El presidente de ‘la mechita’ aseguró que sí hay incentivos o premios para los jugadores si logran salvar la categoría y, además, si se clasifican a los ‘play offs’.

“Nosotros tenemos que sumar y no esperar que los demás equipos no sumen. Cuando uno empieza a mirar los resultados de otros y depender de esos resultados, quiere decir que no se hizo la tarea”, precisó.

Don Tulio, como es conocido por la hinchada americana, puntualizó que tanto él como el profesor Torres miraron los refuerzos y pensaron que esos eran los jugadores que el club necesitaba.

“Confiamos en que los jugadores que están pueden sacar esto adelante”, agregó.

“En el fútbol todo es un tobogán, hay momentos lindos y otros muy duros. Hoy se puede ser ídolo y mañana villano. Hay tres o cuatro partidos de diferencia entre ser una rata despreciable o un ídolo amado y admirable”, finalizó el máximo dirigente del equipo vallecaucano.

