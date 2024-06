¿David Ospina llega en buen nivel a Colombia? Así le fue en Arabia Saudita

Finalmente, luego de semanas de rumores, Atlético Nacional confirmó el regreso de David Ospina al fútbol profesional colombiano con un emotivo video en donde la madre del portero, Lucía Ramírez, es la principal protagonista para darle la bienvenida a su hijo de nuevo a casa.

El antioqueño salió como agente libre del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo luego de varias temporadas en un movimiento que, según algunos, es uno de los más representativos de los últimos años en Colombia, en especial por la extensa carrera que ha tenido el golero al pasar también por clubes como el Arsenal (Inglaterra) o Napoli (Italia).

“Con David (Ospina) pasa algo particular y creo que es una de las personas más discretas que he conocido. No es muy dado, sobre todo cuando estás en conversaciones con un equipo, de hablar mucho. Lo que tengo claro es que él siempre quiso volver y era un tema de tiempo, sobre todo del momento. Creo que se dieron varias cosas para que eso pudiera suceder (…) Uno como hincha o televidente es que uno no contempla el aspecto familiar. Seguramente hay un tema desde lo personal y familiar que también lo motivó”, dijo Jaime Barrientos, gerente de fútbol formativo de Atlético Nacional, en diálogo con Blog Deportivo.

Y es que durante meses el rumor de que el antioqueño regresaría a Atlético Nacional estuvo vigente. Incluso, en rueda de prensa con la Selección Colombia, no dio detalles de la negociación e incluso dijo que hasta después de la Copa América 2024 miraría dicha posibilidad.

David Ospina, en carpeta de Atlético Nacional // Fotos: AFP y Nacional

Publicidad

Los números de David Ospina en Arabia

El último partido del golero antioqueño con el equipo de Cristiano Ronaldo fue el 31 de mayo de 2024. Durante la final de la Copa de Arabia entre Al Hilal y Al Nassr, el colombiano David Ospina terminó siendo la noticia del partido cuando cometió una falta que molestó al propio astro portugués. El golero dejó a su equipo con 10 al minuto 53' y complicó el pánorama de su equipo que buscaba el título.

Si bien no fue la mejor forma de decir adiós, hinchas árabes lamentaron la noticia de su salida en redes sociales y le desearon los mejores éxitos al portero colombiano. Con Al-Nassr, Ospina disputó, entre 2022 y 2024, 29 partidos siendo titular en muchos de estos al lado de grande estrellas como Cristiano Ronaldo, Otavio, Sadio Mané o Laporte y conquistó el campeonato de clubes árabes.

La insólita expulsión de David Ospina en Arabia // Foto: AFP