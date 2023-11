Dayro Moreno está a un paso de convertirse en el máximo goleador del FPC: estos son sus números

A sus 38 años, el delantero tolimenses Dayro Moreno está cada vez más cerca de convertirse en el máximo goleador del fútbol profesional colombiano, tras 75 años de historia. El atacante, del registro del Once Caldas, se reportó con el gol del triunfo en la noche del martes 7 de noviembre (0-1) frente a Independiente Santa Fe, como visitante, por la fecha 20 de la Liga Colombiana.

El jugador apareció a los 42' para vencer desde el punto penal al arquero Juan David Espitia, y poner a celebrar al blanco blanco en su despedida en la competencia, tras un semestre irregular en el que encajó su novena eliminación consecutiva.

Pese al mal momento de su equipo, Dayro sacó pecho y llegó a 217 tantos en su trasegar en el FPC. Con ello igualó a Iván René Valenciano, que desde su retiro, en 2004, dejó su registro en esa cifra, como el escolta del máximo artillero del rentado local.

Y, del mismo modo, Moreno quedó a solo siete conquistas del goleador histórico del balompié nacional: el argentino Sergio Galván Rey, que con 224 conquistas comanda la clasificación, con la curiosidad de que también pasó por el Once.

Solo en la temporada del 2023, en la Liga, hizo 20 goles en 40 partidos, siendo el goleador de su divisa, que no pudo ser protagonista en la Liga. Eso habla de su poder en las redes contrarias, pese a ser uno de los jugadores más veteranos de la plantilla.

Dayro Moreno, de regreso a Once Caldas. Foto: Twitter Once Caldas.

¿Dayro Moreno se va del Once Caldas?

Tras el partido que ganó el equipo campeón de Libertadores en Bogotá, Moreno se pronunció sobre los cuadrangulares y se refirió a la participación de equipos grandes en la fase semfinal del campeonato.

“Los cuadrangulares van a estar buenos, con respeto, pero hace mucho tiempo no se veía a los equipos grandes en las semifinales. Faltó el Once Caldas. Favoritos no hay porque todos los que entraron son grandes, son buenos y eso va a ser un tiro al aire. El que mejor esté física y deportivamente se va a llevar el título a final de año”, indicó el delantero.

Según algunos medios, lo más seguro es que Dayro seguirá en el Once Caldas la próxima temporada, pues ya se encuentran en diálogos con las directivas.

