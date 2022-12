Dayro Moreno firmó su regreso al Once Caldas

Once Caldas anunció este viernes, a través de sus redes sociales, el regreso del delantero Dayro Moreno a la institución blanca de Manizales, a la que el jugador de El Espina, Tolima, vuelve tras su paso por Atlético Bucaramanga.

"Es un hecho, el ídolo en casa", escribió en su cuenta oficial de Twitter Once Caldas para anunciar el retorno de Dayro Moreno, quien iniciará así en el 2023 su quinta etapa con el club de Manizales, mismo con el que registra dos títulos de liga y uno de Copa Libertadores.

"Muy contento de estar aquí de nuevo en Manizales, en la ciudad y el equipo que me dio todo. El equipo del que soy hincha, que llevo en el corazón. El que yo siempre he querido y amado es el Once Caldas. Es el equipo desde (el que) prácticamente surgí, el equipo que amo es el Once Caldas, para nadie es un secreto”, fueron las primeras palabras de Dayro Moreno, tras confirmarse su retorno.

De esta forma, Dayro Moreno vuelve al Once Caldas luego de un año en el que fue la máxima figura del Atlético Bucaramanga, equipo con el que registró 22 goles y repartió cuatro asistencias en 43 compromisos disputados, cifras que llevaron al conjunto leopardo a jugar los cuadrangulares semifinales del primer semestre y al atacante a ser el máximo artillero del mismo torneo.

Dayro Moreno tendrá su quinta etapa en Once Caldas

Esta será la quinta etapa de Dayro Moreno en el Once Caldas. Sus anteriores pasos por el club albo se dieron entre 2003 y 2007 -con título de la Libertadores abordo-, 2010 y 2011, 2012 y 2020.

Cabe recordar que Dayro Moreno también ha tenido trayectoria internacional al militar en equipos como Atlético Paranaense de Brasil, Steaua de Bucarest de Rumania, Tijuana de México y, más recientemente, Oriente Petrolero de Bolivia.

