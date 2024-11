Decisión de Atlético Nacional preocupa a hinchas de Santa Fe; creen que podrían perder

En la noche del lunes, 4 de noviembre, se disputará el esperado duelo entre Atlético Nacional e Independiente Santa Fe por la Liga BetPlay 2024. Partido que, según muchos, será importante para ambos equipos que se encuentran en la parte alta de la tabla debido a que deberán mostrar el nivel en el que se encuentran para la fase final del campeonato.

Pero se ha manejado una información que preocupa a un sector de la hincha de Independiente Santa Fe porque piensan que podría influir en el resultado y es que, según fuentes, para este compromiso Atlético Nacional decidió volver a incluir a dos futbolista que han estado ausentes en las últimas semanas, que estarían nuevamente a disposición de Efraín Juárez: Alfredo Morelos y Jorman Campuzano, que habrían arreglado sus problemas al interior de la institución.

¿Por qué regresan Alfredo Morelos y Jorman Campuzano?

En la mañana de este 1 de noviembre, Atlético Nacional, a través de un comunicado, rechazó lo que pasó en torno al accidente con Alfredo Morelos, pero dio a entender que el tema fue solucionado al interior del club y con esto su regreso estaría nuevamente garantizado. Lo mismo con Campuzano, pero si bien no estuvo envuelto en un tema disciplinario, habría tenido una situación de diferencias en la interna, las cuales fueron solucionadas. En ese orden, los dos volverán a estar para enfrentar al Independiente Santa Fe de Pablo Peirano.

Alfredo Morelos y Jorman Campuzano // Fotos: Atlético Nacional

Historial entre Atlético Nacional e Independiente Santa Fe

Desde la aparición de los torneos cortos en Colombia, la 'paternidad' de duelos entre verdes y rojos ha estado del lado del cuadro antioqueño. A la fecha, contando todas las competencias, se han enfrentado en 57 ocasiones con 22 victorias verdolagas y tan solo 18 cardenales. Han empatado 17 oportunidades.

Este nuevo enfrentamiento se dará este lunes, 4 de noviembre, a las 8:00 de la noche en el estadio Atanasio Girardot. Corresponde a la Liga BetPlay.

Santa Fe vs. Nacional en Liga BetPlay 2024 // Fotos: X @SantaFe y @nacionaloficial