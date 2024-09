Deportivo Cali tomaría radical decisión con Hernán Torres: hinchas la piden a gritos

La derrota como visitante ante Fortaleza CEIF (1-0), en el juego de ida de los octavos de final de la Copa Colombia, podría ser el final de la era del técnico Hernán Torres con Deportivo Cali . Los malos resultados tienen al técnico tolimense con un pie afuera del equipo ‘verdiblanco’, que sigue sumido en una dura crisis.

El equipo caleño cayó en los minutos finales ante un rival que puso una nómina emergente, lo que desató la ira de los hinchas presentes en el estadio de Techo. Además, en las redes sociales también pidieron la desvinculación del tolimense, que podría darse incluso este miércoles 18 de septiembre.

Versiones de prensa que llegan desde la capital vallecaucana indican que el comité ejecutivo de la institución, presidido por Humberto Arias, tendrá una reunión clave para analizar la situación del entrenador. Pero todo parece indicar que la determinación estaría enfocada a poner fin a su contrato.

De hecho, el presidente del club había advertido en diálogo con medios de comunicación locales que si los malos resultados seguían, a él no le iba a temblar el pulso para poner fin al proceso del estratega ibaguereño, que llegó procedente del Emelec de Ecuador.

“No he hablado con Humberto Arias. Si él dijo eso, es presidente y tomará las decisiones del caso. Lo que yo he hecho es trabajar y trabajar. Seguiré trabajando, pero estamos prestos a las decisiones del Comité Ejecutivo”, expresó Torres en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Hernán Torres, técnico colombiano Foto: AFP.

Además de este resultado en la Copa, en la Liga Torres no levanta cabeza. En nueve partidos apenas ha sumado siete puntos, es decir, la tercera parte de lo que ha disputado: situación que, además de tenerlo en el puesto 17 de la clasificación, lo comprometió en la tabla del descenso.

Esto dijo Hernán Torres

Las malas campañas de Patriotas, Jaguares y Envigado Fútbol Club son las que salvan a los ‘azucareros’ de caer en zona roja, en un semestre en el que se esperaba que, de la mano de Torres, se lograran los resultados requeridos para zafarse del fantasma de la B.

“¿Qué mensaje le puedo dar al hincha? Tienen la razón de todo lo que exige. Qué se le puede decir cuando el equipo pierde, pierde, pierde. Nosotros trabajamos intensamente día a día, con convicción y seguridad. Lastimosamente estamos en esa racha en que no se dan los resultados”, puntualizó Torres.

¿Qué dicen los hinchas del Deportivo Cali?

Ante la campaña del equipo verde de Cali, los hinchas publicaron su opinión en las redes sociales del equipo y dejaron mensajes divididos en cuanto al futuro del estratega tolimense.

"Ni metiendo medio mundo en esa defensa, Hernancito papito ya vayase si?", "La verdad duele pero este equipo no merece nada, pasamos de tener a Dinneno, Preciado a Colmán que lleva 1 gol en un año", "Muchos dirán torres, pero esa nómina es un equipo retirado hace 20 años!" y "No son los jugadores y mucho menos el técnico, son los directivos, más claro no esta", fueron algunas de las frases de los seguidores azucareros.