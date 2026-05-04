El sorteo de los 'playoff' de la Liga BetPlay 2026-I determinó que Internacional de Bogotá recibirá a Atlético Nacional por los cuartos de final, serie que comenzará en Bogotá debido a la posición en liga del cuadro verdolaga al terminar en primer lugar y asegurarse cerrar de local estas llaves.

Por lo tanto, se espera que la capital se "vista de verde" para este duelo debido a la alta posibilidad de ingreso de hinchada visitante para este partido que se disputará el sábado, 9 de mayo. Si bien no se ha confirmado si será en el Metropolitano de Techo o El Campín, miles de hinchas esperan con ansias asegurarse un sitio en este compromiso.



¿Dónde comprar boletas para Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional?

Desde su renovación como institución -antes La Equidad-, Internacional de Bogotá dio una nueva imagen y sistema a su identidad como marca hasta el punto que la compra de boletas se hace a través de su página web oficial, es decir, a través del siguiente link: https://tickets.interbogota.com/interbogota_web/events. Ahí los interesados encontrarán la información para adquirir su entrada para este duelo.

Foto: X @InterBogOficial @nacionaloficial

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver

Este duelo de los cuartos de final de la Liga BetPlay se encuentra programado para las 4:00 de la tarde el próximo sábado, 9 de mayo. Aún queda por confirmar en cuál estadio se disputará finalmente.

Por otro lado, los hinchas interesados en seguir este duelo lo podrán hacer de la mano del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, tanto en la señal 89.9 FM y por el canal de YouTube.



Así van las apuestas entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional

De cara a este duelo se mueven las casas de apuestas y el favorito aparece siendo el cuadro verdolaga con una cuota de pago de 1.22, en cambio el cuadro capitalino tiene 3.55.