Dos futbolistas de Atlético Nacional saldrían de cara al 2025; uno es figura

Con la participación de la Copa Libertadores 2025, Atlético Nacional quiere hacer una gran participación y tener un equipo a la altura para enfrentar a rivales como Botafogo, River Plate, Palmeiras, Racing, entre otros, que llegarán con planteles llenos de figuras internacionales y pondrán al conjunto verdolaga contras las cuerdas.

Pero el primer problemas que presentaría el club son las primeras salidas. Sacando de esa lista a Sebastián Guzmán, Alfredo Morelos y Marino Hinestroza, quienes se encuentran a préstamo y en la institución no descartan que no continúen, sino se habla de futbolistas que sí pertenecen a la institución y no seguirían en el 2025, en especial el caso de dos: Pablo Cepellini y Juan Pablo Torres, el primero por vencimiento de contrato y el segundo en un préstamo.

Pablo Cepellini Foto: video Blu Radio-Instagram @nacionaloficial.

Aunque para el técnico mexicano Efraín Juárez todo su plantel es importante y, por supuesto, ellos dos también, lo que quiere el club es mejorar aún más la calidad y sus salidas darían paso a cupos para que lleguen futbolistas de mayor nivel, como es el caso de Matheus Uribe que ha sido uno de los rumores que comenzaron a sonar sobre la temporada de fichajes en Atlético Nacional.

Pablo Cepellini y Juan Pablo Torres tienen como deseo continuar en el conjunto verdolaga, pero, por lo menos en el caso del uruguayo, la renovación de contrato estaría complicada y alejada, según algunas fuentes. Aunque su salida daría paso a otro futbolista de gran nivel, algunos hinchas lamentan que se llegue a dar su salida debido a que lo consideran una de las figuras de la institución por el sentido de pertenencia que tiene en compromisos claves que han afrontado a lo largo del 2024.

Por ahora, estos movimiento se mantienen en rumores, que, probablemente, se irán confirmando con el paso de las semanas antes del inicio de la Liga BetPlay.