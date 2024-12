Dura respuesta de Atlético Nacional a los audios del VAR; hinchas apoyan postura

"Confirmado: no hay fuera de juego", fueron las palabras del VAR tras analizar por varios minutos la polémica jugada del segundo gol de Millonarios sobre el delantero Radamel Falcao, que para muchos se encontraba en posición adelantada, pero que, finalmente, era legítimo, según la revisión.

Para determinar la posición adelantada del atacante de Millonarios, se utilizó un trazado de líneas en triangulación. Los análisis indican que el jugador azul se encontraba en posición regular, al mismo nivel que William Tesillo, el penúltimo defensor de Atlético Nacional.

Luego de que se hicieran públicos los audios, a través de X, Atlético Nacional público algo que, según algunos, fue su respuesta a la determinación de la comisión arbitral sobre esta jugada y fue una cita recordando las palabras del técnico mexicano Efraín Juárez al término del partido cuando dijo que "pelearán hasta el final", algo que la hinchada vio con buenos ojos por la forma de afrontar los problemas por parte del entrenador.

"Desde que llegamos acá y desde que se medio la confianza, todo lo que dije el primer día creo que lo he cumplido. No solo yo, no soy nadie, son ellos (jugadores) son los que se parten en alma y entienden la idea. Soy un privilegiado de estar al frente de esta gran institución. Duele mucho, no solo en estos 90 minutos, sino en los pasados. Por circunstancia ajenas parece que no cumpliremos el objetivo de jugar una nueva final. Lo demás sobra, en este tipo de polémica, de ahí afuera feliz con mis muchachos", puntualizó Juárez, palabras que apoyan hinchas verdolagas pese al empate y casi eliminación.

En una muestra de tranquilidad y respaldo, Felipe Aguirre, Edwin Cardona, Alfredo Morelos, William Tesillo y Jorman Campuzano acompañaron al técnico y al portero en la rueda de prensa, reafirmando su compromiso con el equipo y asegurando a la afición que esta familia permanecerá unida ante cualquier adversidad.