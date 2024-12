Esto necesita Atlético Nacional para clasificar a la final de la Liga BetPlay

Momento de pasar página para Atlético Nacional tras la polémica contra Millonarios, pues aún tendrá que disputar dos partidos de los cuadrangulares finales para soñar con disputar la gran final de la Liga BetPlay. Pero, ahora, dependerá lo que pase en los partidos que disputa el cuadro albiazul para alcanzar ese objetivo.

"Desde que llegamos acá y desde que se medio la confianza, todo lo que dije el primer día creo que lo he cumplido. No solo yo, no soy nadie, son ellos (jugadores) son los que se parten en alma y entienden la idea. Soy un privilegiado de estar al frente de esta gran institución. Duele mucho, no solo en estos 90 minutos, sino en los pasados. Por circunstancia ajenas parece que no cumpliremos el objetivo de jugar una nueva final. Lo demás sobra, en este tipo de polémica, de ahí afuera feliz con mis muchachos", expresó el técnico mexicano Efraín Juárez tras el resultado en Medellín.

Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

Los números para que Atlético Nacional llegue a la final

Ocupando la segunda posición con 7 puntos, primero necesitará que Independiente Santa Fe reviva para empatar o vencer a Millonarios en el clásico capitalino del próximo, 5 de diciembre, además, de obtener la victoria contra Deportivo Pasto para así igualar el puntaje de los dirigidos por Alberto Gamero.

Luego deberá visitar Bogotá a buscar los tres puntos contra el cuadro cardenal y espera que Deportivo Pasto empate o gane contra Millonarios, en caso de victoria albiazul, deberán tener al menos los mismos puntos (13) para apostar por el desempate por goles.

Sin duda el pánorama del cuadro verdiblanco se volvió mucho más complejo de lo que esperaban, pero, según el técnico, no dejarán de luchar si aún existen las posibilidades y dejarán todo hasta el último minutos para lograrlo dándole esa alegría a la afición que tanto buscan.