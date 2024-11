Dura sanción de Dimayor a Efraín Juárez por hechos recientes; hinchas molestos

Finalmente, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) se pronunció por el caso del técnico mexicano Efraín Juárez, sobre todo de la expulsión que recibió por su celebración en el primer gol de Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe en la primera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2024-II, pero también estaría enlazada a la polémica celebración contra DIM.

El técnico tendrá dos fechas de suspensión, es decir, que se pierde los partidos contra Deportivo Pasto y Millonarios por la fecha 2 y 3 de los cuadrangulares finales. Pero no es todo, sino que la situación empeora debido a que por su celebración vs. DIM también recibe dos fechas de sanción por lo que no podrá estar en la final de la Copa BetPlay. En ese orden, serían en realidad cuatro partidos en donde no estará el timonel verdolaga.

"Sancionar al señor Efraín Juárez Valdés, director técnico del registro del Club Atlético Nacional S.A. (“Nacional”) con dos (2) fechas de suspensión y multa de dos (2) SMMLV equivalentes a dos millones seiscientos mil pesos ($2.600.000), por incurrir en la infracción descrita en el numeral 1 del artículo 65 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la semifinal vuelta de la Copa BetPlay DIMAYOR 2024, entre El Equipo del Pueblo S.A. y el Club Atlético Nacional S.A", indicaron.

Efraín Juárez celebra a tribuna del DIM // Fotos: Dimayor y Win Sports

Se espera que el cuadro verdolaga apele estas sanciones, pues el presidente Sebastián Arango Botero ha manifestado no estar de acuerdo con estas medidas, pues son celebraciones que se dan durante un partido. "De esto solo salen cosas positivas. La unión la siento bien, la agradezco y cuando nos unimos el resultado siempre es positivo. La invitación es acudir masivamente al estadio para que eso se vea reflejado”, dijo.

En sus redes, Atlético Nacional publicó una serie de videos demostrando que desde que tomó el cargo el técnico ha celebrado de esa manera, pero, hasta ahora, le pusieron problema lo cual no les parece justo.

"Ante Independiente Santa Fe, en el partido disputado sin público en la fecha 16, el festejo es igual al de la primera fecha de cuadrangulares, nuestro entrenador festeja con nuestro delegado de campo, incluso antes ocurrir el presunto inconveniente con el D.T. del equipo rival", indicaron.