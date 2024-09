Duro mensaje de Daniel Cataño por último partido de Millonarios: "Da frustración"

Preocupación en los hinchas de Millonarios luego del partido del equipo vs. Jaguares por laLiga BetPlay 2024-II, pero más allá del tema deportivo, lo que generó esto fue la lesión que sufrió la figura Daniel Cataño al minuto 35 del primer tiempo, que molestó al futbolista.

"Me siento un poco frustrado porque todos no queremos pasar por esto y menos después de ya prácticamente una lesión. Tener que volver a vivir algo así, como que se queda uno con ese sinsabor, pero confiando en Dios de que todo salga bien, que las imágenes y exámenes que se tomen sean positivos para nosotros y que sea el menor tiempo posible”, dijo el volante a Gol Caracol en la zona mixta del partido.

Y es que, nuevamente, el volante recae en una lesión y esto sin duda generó una fuerte molestia del profesional. Pero aseguró que espera no sea algo grave para pronto estar nuevamente bajo las ordenes de Alberto Gamero y solo sea como tal el susto.

“En el momento de la lesión fue raro porque cuando iba cayendo como que el pie me hace como un movimiento y golpea contra la cancha, y en ese momento siento que se me aprieta como el aductor y digamos que es una buena sensación que tenemos entre todo lo que pasó y la tristeza, eso es que es como lo que más nos anima, que esperemos sea una contractura para que no sea muy largo el tema de la recuperación", dijo.

Publicidad

Respecto al nivel del equipo, Daniel Cataño se mostró positivo y dijo que, sin duda, habrá que pulir ciertas cosas para conseguir los resultados esperado en Liga. Pero confía que pronto lleguen los goles para obtener los puntos que se necesitan en este tipo de partidos.

Ahora, Millonarios deberá pensar en su próximo partido vs. Envigado este sábado, 28 de septiembre, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, a las 8:30 de la noche.