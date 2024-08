Efraín Juárez: "No soy ningún improvisado, sé lo que necesita el equipo y el hincha"

Finalmente, Atlético Nacional presentó ante hinchas y medios de comunicación al mexicano Efraín Juárez como nuevo director técnico del equipo. En sus primeras palabras en el mando fue enfático en que llega con toda la responsabilidad de hacer historia en Colombia.

“Estoy feliz, estoy cumpliendo un sueño. Para mí llegar a Nacional que es el mejor equipo de Colombia y uno de los mejores del continente es un sueño (…) Estoy preparado y listo, sé dónde estoy. Como dice el presidente, no soy un improvisado y normal que a lo mejor nunca he liderado un proyecto, pero les puedo decir que nací en un vestidor, sé que necesita el club y sé que necesita el hincha. No es ajeno Atlético Nacional, acá no hay tiempo ni excusas, aquí te exigen desde el día uno. Estoy hecho para eso”, manifestó el técnico mexicano.

Ya el timonel mexicano tomó el mando del equipo e incluso tuvo su primer entrenamiento con el equipo, algo que, según él, fue positivo porque se mostró un plantel fresco y lleno de talento que impulsará a que las cosas sean mucho más “fáciles” buscando darles alegrías a los hinchas, que, ahora, piden a gritos en redes.

“No vine a pasar el tiempo. Créanme, no dejé a mi familia a 12.000 kilómetros para ver qué pasaba aquí. No dejé a mis hijos llorando para ver qué pasaba aquí. Llegué con la ilusión de dejar huella, ¿alcanzará?, quién sabe, el tiempo lo dirá. Los hinchas se van a sentir representados por su equipo y no por los valores de lo que es Atlético Nacional. Le duela al que le duela, no más que decir. Invitar y agradecer a los que se suban en este momento y los que tienen dudas seguramente se suban en el futuro. Sé que el club junto a los jugadores son lo más importante”, expresó.

Se espera que Efraín Juárez haga su debut desde el banquillo verdolaga este sábado, 31 de agosto, ante Jaguares de Córdoba en Montería. Por ahora, tendrá un espacio de entrenamiento con el equipo para potenciar el esquema que espera tener, que, según dijo, será un fútbol ofensivo, dinámico y de manejo del control de la pelota durante los 90 minutos.

