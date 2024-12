EN VIVO | Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto: online y gratis la Liga BetPlay 2024

De un milagro se aferra Atlético Nacional para alcanzar la gran final de la Liga BetPlay 2024-II tras los malos resultados vs. Millonarios. Primero deberá vencer al Deportivo Pasto en esta 5 fecha de los cuadrangulares finales y esperar que Independiente Santa Fe le dañe el camino a los dirigidos de Alberto Gamero.

"Desde que llegamos acá y desde que se medio la confianza, todo lo que dije el primer día creo que lo he cumplido. No solo yo, no soy nadie, son ellos (jugadores) son los que se parten en alma y entienden la idea. Soy un privilegiado de estar al frente de esta gran institución. Duele mucho, no solo en estos 90 minutos, sino en los pasados", dijo el técnico Juárez tras los resultados y casi eliminación del cuadro verdolaga de esta Liga.

Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto: EN VIVO, online y gratis aquí

Hinchas verdolagas, quienes mantienen viva la esperanza de la clasificación, podrán ver este compromiso este jueves, 5 de diciembre, EN VIVO, online y gratis gracias al equipo de Blog Deportivo de Blu Radio que traerán las emociones de estos 90 minutos, esto a través de la señal de YouTube. Dicho compromiso se encuentra programado para las 6:15 y se disputará en el estadio Metropolitano de Itagüí.

Así llegan ambos equipos a este partido

Sin duda la presión recae sobre Atlético Nacional que se aferra a los resultados para cumplir con su objetivo del semestre. Ocupa la segunda posición del grupo con 7 unidades y va detrás de Millonarios que tiene 10, pero otra victoria albiazul haría casi imposible el milagro. Pero Pasto no dejará que sea tan fácil, pues llega vivo el equipo de Nariño tras las dos victorias consecutivas con Independiente Santa Fe al tener 6 puntos.

Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto Foto: @nacionaloficial - @DeporPasto

Así van las apuestas Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto



Victoria verdolaga: cuota paga 1.90.

Empate: cuota paga 3.50.

Victoria del Pasto: cuota paga 4.50.

Posibles alineaciones