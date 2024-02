EN VIVO | Millonarios vs. Once Caldas: los embajadores buscan enderezar el camino en liga

Regresael fútbol profesional colombianoal estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Millonarios vs. Once Caldas promete ser un gran partido de liga por los grandes jugadores que pisarán el terreno de juego en el coloso de la 57.

El equipo de Alberto Gamero jugará con la ventaja de la plaza al tener a su público durante los 90 minutos. Sin embargo, un jugador como Dayro Moreno no tiene problema con hacer un gran partido en este tipo de ambientes adversos.

Millonarios vs. Once Caldas: aquí puede verlo EN VIVO

La previa de Millonarios vs. Once Caldas: datos, predicción y alineaciones

Obligados a ganar llegan a Bogotá tanto Millonarios como Once Caldas por su situación en la tabla general de la liga. Por un lado, los hombres de Alberto Gamero cayeron contra Patriotas en condición de visitantes y cayeron a la duodécima posición con tan solo 11 puntos; mientras que, por el otro, el blanco blanco es decimotercero con tan solo nueve unidades.

El mayor peligro que tendrá Millonarios es Dayro Moreno que busca batir el récord del máximo goleador histórico del fútbol colombiano. El tolimense tiene 222 tantos en el país y está a tan solo dos de igualar a Sergio Galván Rey en el podio, por lo que su visita Bogotá podría ser una gran oportunidad para el delantero.

De los últimos cinco partidos entre azules y blancos la “paternidad” es embajadora. En total Millonarios ha ganado tres y dos han sido para el Once Caldas.

Apuestas y predicción



Victoria de Millonarios: cuota paga 1.75

cuota paga 1.75 Empate: cuota paga 3.40

cuota paga 3.40 Victoria de Once Caldas: cuota paga 5.50

Los expertos dan cuenta que la mayor posibilidad de obtener la victoria está del lado de Millonarios por el proceso Gamero y la ventaja de jugar en casa. Una sorpresa de Dayro Moreno abre una puerta a los tres puntos del Once Caldas.

Posibles alineaciones