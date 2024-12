EN VIVO | Tolima vs. Once Caldas y América vs. Junior: siga la definición del Grupo B

Este domingo 8 de diciembre se llevará a cabo la última jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2024-II, donde se definirá al finalista del Grupo B. Los partidos clave serán América de Cali vs. Junior de Barranquilla y Deportes Tolima vs. Once Caldas, encuentros que prometen emociones hasta el último minuto.

El equipo 'blanco blanco' enfrentará a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro. Con 10 puntos en la tabla, Once Caldas lidera el grupo y tiene las mayores posibilidades de alcanzar la gran final.



Si gana, asegurará su clasificación sin depender de otros resultados.

En caso de empate, necesitará que Junior no derrote al América de Cali por más de cuatro goles.

EN VIVO: Tolima vs. Once Caldas

Tolima también mantiene vivas sus esperanzas. Una victoria ante Once Caldas lo pondría en una posición favorable, aunque dependerá del resultado en el Pascual Guerrero, donde América recibirá a Junior.

Junior llega a esta última jornada con la posibilidad matemática de avanzar, pero para lograrlo necesita ganar por un amplio margen en Cali y esperar que Tolima y Once Caldas empaten.

EN VIVO: América vs. Junior

Los partidos se jugarán en simultáneo para evitar ventajas. La atención estará dividida entre Ibagué y Cali, donde los tres equipos en contienda buscarán el boleto para enfrentarse al finalista del Grupo A en la gran final de la Liga BetPlay.