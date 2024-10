Esta fue la razón por la que Atlético Nacional no salió temprano a rueda de prensa

“Polémica en Atlético Nacional ”, según algunos hinchas en redes sociales. Y es que, luego del empate del cuadro verdolaga contra Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot, el equipo se demoró más de una hora en salir a la rueda de prensa post partido, incluso, Dimayor la canceló en sus portales oficiales.

El hecho generó varias hipótesis por parte de la afición del porqué se dio esta demora en la rueda de prensa. Pero el técnico Efraín Juárez abrió su espacio de conversación dando respuesta a eso, pues era claro que sería lo primero que los periodistas presentes en el Atanasio Girardot le harían.

“Una disculpa porque se atrasó. Entendemos que hay circunstancias que teníamos que reparar al interior del vestidor. Hubo una charla de todos nosotros, jugadores, cuerpo técnico y todo el club en referencia a muchas situaciones. Siento que retrasar dos horas es muy jodido para ustedes, entendiendo eso, pónganse un poco en nuestros lugares. Hay prioridades y cosas por arreglar. No voy a hablar de qué paso adentro, lo he dicho, hay códigos y reglas. Diré que hubo una charla de dos horas, ¿quieren especular? Especulen”, dijo el técnico mexicano.

¿Hay diferencias en el interior del camerino verdolaga?

“No”, fue la respuesta tajante tanto del técnico Juárez como el defensa Simón García. Reiteraron que la demora en salir a la rueda de prensa se trató en una charla tras el flojo empate contra el Deportivo Cali en Liga en donde se hablaron varios puntos importantes de este compromiso.

“Somos una familia. No está pasando nada en el camerino para los que estén preocupados, estén tranquilos. Fue una charla con el profe, con todos y que se alargó. Pero no está pasando nada ni entre jugadores ni cuerpo técnico para que estén tranquilos (…) Él es como nuestro papá y nosotros como sus hijos, pero no pasa nada malo”, dijo el defensor.