Polémica al final le costó la victoria a Atlético Nacional frente al Cali

Flojo partido por parte de Atlético Nacional este miércoles, 9 de octubre, ante Deportivo Cali. El duelo de verde no dejó muchas emociones, pero sí le dio una luz de vida al cuadro azucarero en la lucha por la permanencia de la primer A de Colombia.

Y es que, en los últimos partidos, el equipo de Efraín Juárez ha ido de más a menos desde lo sucedido en la fecha 10 contra el Junior, que, hasta ahora, ha sido su mejor partido. Pero contra Boyacá Chicó y Pasto tuvo partidos de un solo tiempo, pues en los segundos 45 minutos el equipo aflojó y permitió el control del rival. Pero, ahora, el club no encontró un sentido ante Cali y se vio muy flojo ante un rival que no vive su mejor momento en lo deportivo.

Aunque en los numérico el club mantuvo una posesión superior al 60 %, esta supremacía no se vio reflejada en la cancha y pocas llegadas se vieron, por momento, el club pecó y cedió terreno ante los vallecaucanos para dejarlos ilusionarse. Un gol de Joan Castro (71') emocionó a la afición verdolaga, pero al final del partido el portero Luis Marquinez no despejó un balón de forma correcta y agarró sobre la línea la pelota, pero el árbitro lo vio como infracción y dio un tiro libre al visitante para terminar la jugada en un gol de Andrey Estupiñan, de ahí la polémica de si lo agarró o no dentro del área, pero no hubo intervención del VAR.

Ahora, Atlético Nacional deberá pasa página y enfocarse en su siguiente partido ante Envigado el próximo domingo, 13 de octubre, en el estadio Atanasio Girardot. Si bien el club se encuentra el grupo de los 8 primeros, no puede confiarse, pues una derrota podría hacer caer el equipo e incluso dejarlo por fuera de esa anhelada clasificación a los cuadrangulares finales, que, según el club, es la prioridad de este semestre pensando en el 2025 y los torneos internacionales.