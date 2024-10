Hinchas de Atlético Nacional en Bogotá recibirían buenas noticias en los próximos días

El estadio Atanasio Girardot se mantendrá cerrado para hinchas de Atlético Nacional mientras se mantengan las duras sanciones impuestas por Dimayor y Alcaldía de Medellín a raíz de los desmanes de la fecha 10 en el duelo vs. Junior de Barranquilla.

Pero esta resolución solo aplicaría para hinchas verdolagas de la capital de Antioquia, es decir, sí habría ingreso en otros estadios del país, como se pudo ver en el último partido en el que enfrentó al Deportivo Pasto. En ese orden, Bogotá sería el próximo destino de visitante del equipo verdolaga debido al choque vs. Fortaleza, que aún sin confirmar, podría ser en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Es decir, más de 30.000 hinchas de Atlético Nacional podrán ver al equipo en la capital del país en este duelo de la Liga BetPlay, sin embargo, no se descarta que el club capitalino opte por no hacerlo en el coloso de la 53 o que, incluso, la Alcaldía de Bogotá no permita el ingreso visitante.

Abonados e hinchas de Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

¿Cuándo sería el partido Fortaleza vs. Atlético Nacional?

Inicialmente este compromiso estaba programado para el 13 de octubre, es decir, el próximo domingo, pero por calendario de Dimayor el partido fue movido y quedo para el fin de semana del 26 y 27 de octubre a la espera de confirmación de la plaza, horario y toda la logística de este partido en la capital del país.

