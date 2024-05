"Está preparado para competir": presidente de Santa Fe sobre Hugo Rodallega y su renovación

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, se refirió en diálogo con Blog Deportivo a lo que será el proceso de renovación del delantero Hugo Rodallega, uno de los pilares fundamentales del equipo que actualmente busca el cupo a la final de mitad de año en la Liga Betplay.

¿Cómo va la renovación de Hugo Rodallega con Santa Fe?

Según explicó Méndez, el actual contrato de Rodallega va hasta diciembre próximo. Sin embargo, vaticinó que, por lo "buen profesional" que ha demostrado ser el delantero cardenal, no cree que haya problemas ante una eventual renovación del vínculo.

"Si de alguien puedo hablar como un buen profesional, es él (de Hugo Rodallega), es una persona que hoy está preparada para competir y mantener con su experiencia la unidad del equipo", zanjó el presidente Méndez sobre el futuro del delantero.

Santa Fe niega haber pedido cambio de horario de partido

Por otra parte, el máximo directivo del equipo rojo de Bogotá negó que el club haya pedido algún cambio de horario de un partido ante la Dimayor: "Santa Fe está alejado de peticiones a Dimayor, respondió que lo que ellos consideraran mejor, no aprobé ni desaprobé. Luego llamé a preguntar que habían decidido y luego me confirmaron, en ningún momento tuvimos interés o petición ante la Dimayor de modificar el horario", afirmó.

Santa Fe no comparte cierre de fronteras

Finalmente, sobre la decisión de la Alcaldía de Ibagué de cerrar fronteras para que los aficionados de Santa Fe no ingresen al partido en el Manuel Murillo Toro, el presidente Méndez señaló, entre líneas, no estar de acuerdo: "Hemos peleado en Bogotá para que no exista ese cierra, incluso después del problema de las barras por algún trapo que ellos llaman, se abrió la puerta para que viniera la hinchada del Tolima. Esto es fútbol, un deporte y siempre debe estar unido todos, independientemente del resultado", concluyó.