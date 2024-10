Este sería el campeón de la Copa BetPlay 2024, según la IA //

Desde este 30 de octubre comenzarán las semifinales de la Copa BetPlay 2024, que se definiría entre Atlético Nacional, Independiente Medellín, América de Cali y Atlético Bucaramanga que buscarán quedarse con el segundo trofeo más importante del fútbol profesional colombiano, que, actualmente, tiene como campeón al cuadro verdolaga.

Sin duda el partido a seguir será el clásico paisa entre verdes y rojo, pues, sin duda, este duelo es uno de los más relevantes del fútbol profesional colombiano. Primero será local el cuadro verdolaga el próximo 31 de octubre. Por otro lado, América de Cali tendrá que superar al actual campeón del FPC (Bucaramanga) para alcanzar por primera vez esta instancia del torneo.

¿Quién será el campeón de la Copa BetPlay 2024? Esto dice la IA

Aún no se disputan las semifinales, pero miles de personas hacen sus apuestas para saber quién podría ser el campeón de esta edición de la Copa. Pero al consultar ChatGPT, la IA tiene claro cuál equipo se quedará con el título en este 2024.

"Si tuviera que dar un nombre, diría Atlético Nacional. Su experiencia en finales, junto con la profundidad de su plantilla, les da una ligera ventaja sobre los otros equipos", dijo.

Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

¿Por qué Atlético Nacional sería favorito al título?

Según la IA, el cuadro verdolaga cuenta con una amplia experiencia. No por nada el equipo es el máximo campeón de la competencia y el actual defensor del trofeo, pues lo obtuvo en 2023 tras vencer a Millonarios desde los once pasos. Pero dijo que no lo tendría fácil, pues la final sería contra América de Cali y los escarlatas no se lo pondrán fácil durante los 90 minutos.