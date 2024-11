Esto dijo presidente de Atlético Nacional sobres las sanciones; hinchas lo apoyan

Molestia en Atlético Nacional en torno a las últimas decisiones que se han dado contra el club, en especial por el tema de las sanciones que se han impuesto por diversas entidades. Primero Edwin Cardona con dos sanciones por besar el escudo durante el clásico paisa y, ahora, el técnico Efraín Juárez por tres años por celebrar a la tribuna visitante e “incitar a la violencia”, según autoridades de la capital de Antioquia.

Ante esto, el presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, en diálogo con la Tertulia Verdolaga, mostró su descontento tanto por Dimayor como de las autoridades por todas las decisiones que se han tomado, pero aseguró que “sienten tranquilidad”, porque a los equipos grandes todos estos traspiés lo único que hacen es “darle más gasolina y unión a ese objetivo” que se trazaron desde su llegada.

“Inequidad”, la calificación por la sanción de Edwin Cardona

Sebastián Arango confesó que no les sorprendió, pero sí les dolió porque es algo injusto porque esto sucede en otros partidos y citó el de León del DIM, quien hizo lo mismo y no fue citado por la Dimayor en su resolución. “Se declara objetiva, pero a la hora de los hechos no lo son tanto. La presión mediática tuvo mucho que ver, estamos saliendo a calificar cualquier gesto y estos últimos de Atlético Nacional que se terminan magnificando acciones de un juego normal”, dijo. Algo que le expresó al propio presidente de la Dimayor.

Sebastián Arango sobre la sanción a Edwin Cardona



"Están saliendo a crucificar cualquier gesto, particularmente de Atlético Nacional, donde se termina magnificando una situación normal de una situación de un juego (...) Hay que empezar a ponerle cierta madurez "

Asimismo, dijo que “saben lo que Nacional genera” y no es un tema nuevo, pero nunca se van a victimizar, sino los retan a demostrar la grandeza de la institución. Pero sí piden equidad a las entidades a la hora de tomar decisiones.

Edwin Cardona

Rechazan violencia contra Efraín Juárez

Para él muchas personas actuaron con cabeza caliente a la hora de las decisiones del tema del técnico mexicano. En especial por esos comentarios xenófobos que recibió de algunos miembros del DIM. Pero pidió que eso debe hacer más fuerte la unión y apoyo del hincha con él para que no siente que está solo en toda esa lucha, además que mantienen fe de que todo saldrá bien en el tema de la sanción.

Rechazo Total



"No sobredimensionemos las situaciones porque esto se nos va a desbordar. Cualquier cosa ya se va a considerar una ofensa y un aliciente para acabar con el orden público":



Presidente de Atlético Nacional sobre la sanción a Efraín Juárez

“De esto solo salen cosas positivas. La unión la siento bien, la agradezco y cuando nos unimos el resultado siempre es positivo. La invitación es acudir masivamente al estadio para que eso se vea reflejado”, expresó.

Todas estas palabras del presidente motivaron a la afición y agradecen su postura en este caso, esperando que todo se dé de la mejor forma.