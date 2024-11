Excapitana de la Selección Colombia se retira del fútbol: "Nos vemos pronto"

El fútbol femenino en Colombia recibió un triste noticia por una de las referentes en los últimos años que decidió dar un paso al costado en el profesionalismo.

Se trata de la defensora y excapitana de la Selección Colombia Natalia Gaitán, quien, a través de sus redes sociales, confirmó que no jugará más fútbol profesional, pero dejó la puerta abierta a que seguirá ligada a este deporte.



Natalia Gaitán se retira del fútbol

La central, de 33 años, que jugó los últimos dos años con Santa Fe , expresó que se sentía orgullosa por el camino recorrido, por las experiencias vividas y las personas con las que se encontró. Asimismo, dijo que se aproximará otra faceta, por lo que podría seguir ligada al fútbol, pero no dio mayores detalles si será entrenadora, dirigente o representante.

"Me siento muy orgullosa del camino recorrido y de cómo lo recorrí. Me llevo un sin fin de experiencias y sobre todo personas maravillosas que me acompañaron en este camino. ¡Nos vemos pronto en otra faceta, gracias fútbol!", escribió en su cuenta de X.

Santa Fe se despidió de Natalia Gaitán

El equipo cardenal compartió un emotivo video en el que recopiló las mejores imágenes y jugadas de Natalia Gaitán: desde que firmó con Santa Fe en el 2023, cuando recordó la conexión que tenía con el equipo por el cariño que hay en su familia al expreso rojo, hasta el penal decisivo que marcó en la Copa Libertadores para poder llegar a la final del 2024.

"Un 'Gracias' queda corto para el aporte tan inmenso que hiciste al fútbol femenino en Colombia. Para Santa Fe es un honor grabar tu nombre en nuestra gloriosa historia. ¡Lo mejor está por venir 🙌!", escribió Santa Fe en redes sociales.

Natalia Gaitán, referente del fútbol femenino

Con 23 años de carrera profesional, Natalia Gaitán se convirtió en una de las referentes del fútbol femenino en nuestro país al representar en todas las categorías a la tricolor, incluyendo los Juegos Olímpicos y Panamericanos.

De hecho, cuando Colombia todavía no estaba en el radar del fútbol femenino, Gaitán ya dejaba su huella al estar entre las mejores ligas y siendo capitana en los clubes que jugó como el estadounidense Houston Aces (2014–2015) , Valencia CF (2015–2020), Sevilla FC (2020-2022), Tigres Femenil (2022-2023) y Santa Fe Femenino (2023-2024).