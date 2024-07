Falcao, alegre por llegar a Millonarios: "Estoy cumpliendo un sueño de niño"

Finalmente, Radamel Falcao García habló ante medios de comunicación por su llegada a Millonarios, que, según él, tanto su fichaje como la de algunos de sus compañeros es lo que necesita el fútbol colombiano para llegar al siguiente nivel y aportar en el futuro de la Selección Colombia, además del aumento de la sana competencia en la estructura de la Liga BetPlay.

“Esto es el sueño de niño. Lo he dicho siempre y nunca imaginé que sería tan impresionante, siempre dije que podía ser especial, pero las demostraciones de cariño de toda la gente desde que llegué al país es un regalo de la vida, de Dios, poder vivirlo a estas alturas de mi carrera. Es algo que cualquier futbolista desearía vivir y quedará para siempre el hecho de venir a mi país y, sobre todo, como dije en esta etapa. Soy consciente que no se cuántos años de carrera me queden”, dijo Falcao.

Radamel Falcao García, delantero de Millonarios Foto: Blu Radio

El ‘Tigre’ expresó su emoción por llegar al fútbol colombiano y reencontrarse con algunos colegas suyos de la Selección Colombia: David Ospina, Carlos Bacca o Rodallega, también recordó el paso de Carlos ‘La Roca’ Sánchez y otros más que han sido clave en toda su carrera deportiva.

“Sin ninguna duda creo que sí. Está Carlos Bacca en el Junior, ‘La Roca’ Sánchez pasó por acá también. Son jugadores que estuvieron en las mejores ligas de Europa, que tienen grandes conocimientos del fútbol europeo y que pueden aportar a nuestro fútbol. Tenemos muchas cosas buenas, pero también tenemos que mejorar en otras. La llegada de David (Ospina), Bacca o Hugo en Santa Fe, al igual que la mía, que sea positiva para el fútbol colombiano”, añadió.

El capitán de Millonarios: Radamel Falcao García

Ante medios de comunicación, Falcao contó que, a partir de la primera fecha, será el capitán de Millonarios luego de una conversación que sostuvo con David Macalister Silva, quien le manifestó que debía ser él el que tome el rumbo de los objetivos del camerino.

“Lo que hizo fue dármela, un pedido de él, en lo personal y para mí, como referente del club, que admiro por todo lo que ha hecho en el club me enorgullece que me diga eso. Liderar este grupo es una emoción y de verdad quiero agradecérselo”, puntualizó.

Radamel Falcao y Mackalister Silva Foto: AFP - Instagram: @davidms06