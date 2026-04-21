¿Falcao deberá ser operado? Millonarios confirma gravedad de la lesión

El delantero Radamel Falcao García no requerirá cirugía para tratar la fractura en el arco cigomático que sufrió el fin de semana, "tras ser evaluado" por especialistas de la Fundación Santa Fe de Bogotá, confirmó este martes Millonarios.

"Radamel Falcao García no requiere manejo quirúrgico. Por tal motivo se da inicio al proceso de cicatrización y rehabilitación específica de esta lesión", informó el club en un comunicado.

El equipo bogotano anunció que el jugador "iniciará un proceso de cicatrización y rehabilitación específica, mientras que el tiempo de incapacidad se definirá de acuerdo con su evolución", luego de que inicialmente se contemplara la posibilidad de una intervención quirúrgica.

Millonarios había informado el lunes que el atacante presentaba una fractura en el arco cigomático, también conocido como pómulo, una estructura del rostro que conecta con la órbita ocular y la mandíbula y que suele verse afectada por impactos directos.



¿Falcao, listo con Millonarios? // Fotos: AFP / Millonarios

La lesión se produjo el domingo durante la derrota por 3-1 ante el América de Cali, en el estadio Estadio Pascual Guerrero de la ciudad colombiana, cuando Falcao chocó en una jugada aérea con el defensor Dany Rosero.

Tras el golpe, el delantero quedó tendido en el césped con signos de dolor y requirió atención médica inmediata. Aunque regresó momentáneamente al campo, no pudo continuar en el segundo tiempo y fue sustituido antes de ser trasladado a un centro asistencial en Cali.

Publicidad

La baja del capitán del equipo embajador representa un golpe para Millonarios en la recta final del torneo, en la que el club se mantiene fuera del grupo de clasificación y busca recuperar terreno en la tabla.