Falcao enciende las alarmas en Millonarios por lesión: ¿se pierde el semestre?

Si bien Millonarios logró volver a ganar en casa ante el Deportes Tolima (1-0), la afición terminó con un sinsabor al conocer que Radamel Falcao García sufrió una lesión en su mano derecha que no le permitió estar los 90 minutos en el terreno de juego.

Ante esta situación, el técnico Alberto Gamero en rueda de prensa explicó más a detalle lo que sucedió y dio tranquilidad a la afición al decir que, aunque es de la mano, será sujeto a revisión y se esperaría que solo se enyesado: “Precisamente va para la clínica ahora a hacerse unos estudios, y seguramente se está buscando que sea enyesado solamente y que no sea operado, pero es de la mano”, dijo.

En ese orden de ideas, la lesión del ‘Tigre’ no es grave por lo que su ausencia, en caso dado, no sería muy larga y no pondría en riesgo su participación este semestre con Millonarios, sino que podría estar si todo sale bien, incluso, en el próximo partido.

Radamel Falcao García Foto: Instagram @Falcao

“Me gustó que le ganamos a un muy equipo, un equipo que se entiende y tiene variantes. Me gustó de mi equipo que supimos defender, porque a veces hemos hecho un gol y nos entra ese nerviosismo, nos empatan y nos ganan. Pero el equipo se supo defender, entendimos que Tolima tuvo una posesión del balón muy larga, pero no nos llegaba al peligro y eso hay que manejarlo”, dijo el técnico tras la victoria.

Publicidad

Ahora, Gamero dijo que el equipo esperará para saber cuándo volverá a jugar teniendo en cuenta que hay expectativa por el próximo partido contra el América de Cali, debido a que este no podría jugarse en Cali y estarían a la espera del anuncio de Dimayor. Todo debido al Mundial Sub-20 Femenino que se celebrará en Colombia en este agosto de 2024.