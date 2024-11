Fecha 19 de la Liga colombiana: dos cupos para cuatro equipos y mucho más en juego

Este jueves, a partir de las 7:00 de la noche, se jugarán en simultáneo todos los partidos de la jornada 19 de la fase regular de la Liga Betplay , en la que, además de conocerse los últimos clasificados a cuadrangulares semifinales, se definirán otros aspectos del torneo.

Cómo están los cuadrangulares de la Liga Betplay

Cabe recordar que, a esta jornada, ya llegan con su cupo en semifinales seis equipos: Santa Fe, América, Millonarios, Nacional, Tolima y Once Caldas, y que son cuatro (Junior, Pasto, Fortaleza y Medellín), los que aspiran a los dos cupos restantes y jugarán con calculadora en mano .

Pero no solo es eso, en la parte alta de la clasificación, también estará en juego el puesto para ser cabeza de serie en los mismos cuadrangulares, o lo que también se conoce como 'punto invisible' o 'ventaja deportiva', que podría definir la clasificación a una final en caso eventual de un empate en puntos.

Partidos directos por el 'punto invisible'

A ese beneficio -que hoy tienen Santa Fe y América- aspiran, incluso, los otros cuatro equipos que ya están en semifinales, por lo que cada partido de la jornada tendrá algo en juego, especialmente, en este caso, el América vs. Once Caldas y el Tolima vs. Nacional, duelos directos por ese 'punto invisible'.

Publicidad

En la parte de abajo de la clasificación, aunque no se jugará cupo a cuadrangulares, sí estará en juego, por ejemplo, la permanencia en primera división. En este caso, los partidos involucrados son el Medellín vs. Envigado, con el primero buscando cupo y el segundo quedarse en la Liga, algo que sucede también con el Pasto vs. Patriotas, mientras que Santa Fe, buscando mantenerse líder, enfrentará en El Campín a un Jaguares que tampoco quiere descender.

La última jornada de la fase regular de la Liga Betplay la complementarán cinco partidos más: Alianza vs. Bucaramanga, Pereira vs. La Equidad, Junior vs. Deportivo Cali, Boyacá Chicó vs. Millonarios y Fortaleza vs. Águilas Doradas, todos desde las 7:00 de la noche.

Publicidad

Así va la Liga Betplay tras 18 fechas jugadas