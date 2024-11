Las cuentas de Junior, Pasto, Fortaleza, Medellín y Bucaramanga para jugar cuadrangulares

A falta de una jornada para el final de la fase regular de la Liga Betplay , son 6 los equipos que ya están clasificados a los cuadrangulares semifinales y, por lo tanto, cinco más los que lucharán en la última jornada por los dos cupos restantes.

¿Qué equipos ya están clasificados a cuadrangulares?

Tras la jornada 19, disputada durante el pasado puente festivo, Santa Fe, América, Millonarios, Atlético Nacional, Tolima y Once Caldas ya se encuentran totalmente instalados en la siguiente instancia del torneo, aunque lucharán, al menos los cuatro primeros, por ser cabeza de grupo y tener ventaja deportiva.

¿Qué clubes tienen opciones aún de jugar cuadrangulares?

Mientras tanto, aún en competencia por un cupo quedan Junior y Pasto -quienes hoy cierran el grupo de los ocho- junto con Fortaleza, Independiente Medellín y Bucaramanga, que buscarán quedarse con uno de los tiquetes en semifinales en la última fecha.

Junior y Deportivo Pasto dependen de sí mismos

De cara a la última jornada, la ventaja -inicialmente- la tienen Junior y Deportivo Pasto, que dependen únicamente de sí mismos para jugar cuadrangulares. Ambos estarán en la siguiente fase si ganan sus partidos, ante Cali y Patriotas, respectivamente.

Sin embargo, en caso de empatar esos juegos, Junior deberá esperar que Medellín no gane y Pasto que tampoco gane Fortaleza. De perder, Pasto deberá esperar por tres derrotas: Fortaleza, Medellín y Bucaramanga, y Junior esperar que Fortaleza no gane y que Medellín pierda.

Así clasificará Fortaleza a cuadrangulares

Con los mismos puntos del octavo, Fortaleza, para jugar cuadrangulares, deberá ganar y esperar que Junior o Pasto no lo hagan. Si empata, el equipo bogotano clasificará siempre que pierda Pasto, el DIM no gane y Bucaramanga no gane por más de 4-5 goles.

Lo que necesita el DIM para clasificar a cuadrangulares

Medellín, por su parte, tiene solo dos opciones de clasificar: ganarle al Envigado y que no ganen dos de los tres equipos por encima de él (Junior, Pasto y Fortaleza) o empatar y que pierdan Pasto y Fortaleza, a quienes en este caso superaría por diferencia de gol

Bucaramanga necesita prácticamente un 'milagro'

Cerrando el lote de equipos opcionados matemáticamente a los cuadrangulares está el actual campeón, el Atlético Bucaramanga, que para clasificar solo tiene una posibilidad: vencer a Alianza F.C. y esperar por derrotas de Pasto y Fortaleza y que el DIM no gane.

Equipos eliminados de la Liga Betplay

Finalmente, ya eliminados, se encuentran los nueve clubes restantes: que son los que tienen 24 puntos o menos: Deportivo Pereira, La Equidad, Águilas, Patriotas, Alianza, Deportivo Cali, Jaguares, Boyacá Chicó y el colero, Envigado F.C.