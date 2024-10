Ídolo de Santa Fe publicó conmovedor mensaje tras clásico; lo que dijo emocionó a hinchas

Luego del enfrentamiento número 316 entre Independiente Santa Fe y Millonarios en el clásico capitalino, un mensaje del ídolo cardenal Luis Manuel Seijas conmovió profundamente a la hinchada albirroja. En un reñido partido en El Campín, Millonarios se llevó la victoria por la mínima diferencia gracias a un gol de Leonardo Castro, que acercó a su equipo a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2024-II, mientras Santa Fe aplazó su clasificación con un marcador final de 1-0.

A pesar del resultado, la conexión de los seguidores de Santa Fe con su historia y sus ídolos volvió a relucir tras el mensaje de Seijas, uno de los jugadores más recordados y queridos por la afición cardenal. En lugar de hablar del marcador, el exjugador venezolano dedicó sus palabras a una bandera gigante que fue desplegada por una de las barras del equipo, en la cual aparece como uno de los referentes históricos de Santa Fe.

Hoy en la cena le mostré esto a mis hijas. La grande se acordaba de lo que es Santa Fe en mi vida; la chiquita ni idea jajaja. Quiero que aprendan de la historia de Santa Fe, no por verme ahí, sino porque quiero criarlas con la mentalidad de siempre avanzar, sin importar las dificultades compartió Seijas en un emotivo post.

Seijas también agradeció el homenaje y se refirió a los valores de la hinchada, de los integrantes de la Guardia Albirroja del Sur.

"Soy un bendecido de ser visto con los ojos que ustedes me ven para considerarme estar ahí con estos monstruos de la historia de nuestro club… Soy y seré embajador no solo del club, sino de su gente y sus valores, que terminan siendo el patrimonio más grande del equipo, no los títulos. Con mucha humildad recibo ese gesto de la bandera".

Publicación Luis Manuel Seijas, exjugador de Santa Fe Foto: Instagram @lmseijasoficial.

Así reaccionaron los hinchas

Las reacciones no se hicieron esperar, y cientos de hinchas expresaron su gratitud y respeto por el exjugador, recordando con nostalgia los momentos inolvidables que Seijas dio al equipo. La publicación se ha convertido en un símbolo de los valores y el sentido de pertenencia que Santa Fe representa, más allá de los resultados en el campo.

Luis Manuel Seijas Foto: AFP

“Qué grande mi niño”, “Siempre serás nuestro ídolo, leyenda y crack del club”, “Está hinchada jamás te olvidará, Seijas querido”, “Nuestro eterno 20 siempre siempre en nuestros corazones por darlo todo por este escudo, es lo mínimo por toda tu entrega y amor” y “Te amo ídolo, te extraño todos los días de mi vida. Gracias por lo que hiciste por nuestro club, para siempre uno de nosotros” y “Te amo Luis Manuel! Por siempre en nuestra historia”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron en el post los hinchas y exjugadores cardenales.

Seijas es uno de los exjugadores del cuadro cardenal con más títulos en el club con cuatro conquistas, Copa, Liga, Superliga y Sudamericana. Además, es el noveno jugador con más partidos disputados (316) y una Copa Sudamericana. El venezolano siempre representó la garra y el amor por la camiseta del club santafereño.