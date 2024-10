Santa Fe aclara situación de árbitros con camisetas de Millonarios, ¿hubo amaño?

Luego de que el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, denunciara la presencia de camisetas de Millonarios en el camerino del cuerpo arbitral de Carlos Betancur tras el clásico capitalino que se disputó el pasado sábado, 26 de octubre. El club cardenal comenzó una investigación para determinar quién era el dueño de esta indumentaria y, finalmente, dieron con la persona.

A través de un comunicado, Santa Fe aclaró que como en cualquier partido se hizo la inspección de los camerinos y, allí, fue que se encontraron estas prendas, que no sería de ninguno de los árbitros que estuvieron presenten en el clásico capitalino: "Ante dicha situación, se realizaron las respectivas averiguaciones, se examinaron cámaras de seguridad, se indagó con el personal logístico y se pudo verificar que dicho elemento no era propiedad de ninguno de los árbitros del evento. El morral pertenece al Oficial de Medios y Mercadeo (OMM) de la Dimayor, el cual contenía objetos personales, pero no se encontró algún documento que permitiera identificar de inmediato al propietario", indicaron.

Sin embargo, dijeron que "ninguna empleado de esta entidad tiene acceso a este camerino", por lo que sí "causó extrañeza" encontrar estas prendas en el camerino del equipo visitante. De igual forma, el cuadro cardenal expresó su "tranquilidad" al ver que todo se trató de un malentendido y que será crucial encontrar la persona, dueña de los objetos, para evitar cualquier rareza en torno a este tema. Cabe recordar que, desde el club, se esperó primero tener una información oficial ante de lanzar cualquier acusación, fueron hinchas en redes sociales los que comenzaron a decir un supuesto "amaño", el cual con este comunicado fue desmentido.

"Los elementos serán remitidos a las oficinas de la Dimayor para que tomen las medidas pertinentes (...) Finalmente, como institución nos tranquiliza que se pudieron aclarar las circunstancias en torno a esta situación. La identificación del propietario de los objetos encontrados son clave para evitar malentendidos y mantener la confianza en el proceso", finalizaron.