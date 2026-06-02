Final entre Junior y Nacional se vio empañada por desórdenes en las tribunas

Momentos de tensión se vivieron durante la final entre Junior y Atlético Nacional, que se jugó la noche de este martes en el estadio Romelio Martínez, en el norte de Barranquilla.

Cuando faltaban cerca de 20 minutos para finalizar el encuentro deportivo, se presentaron enfrentamientos entre hinchas en la tribuna norte, los cuales incluso obligaron a la intervención de la fuerza pública, empañando una jornada que era de celebración, dado que Junior, en ese momento, ya goleaba en el marcador.

Vale destacar que, para este encuentro deportivo, las autoridades tomaron la decisión de no permitir el ingreso de la hinchada del equipo visitante con el fin de evitar enfrentamientos. Sin embargo, esta vez parece que quienes terminaron enfrentándose fueron miembros de diferentes barras del mismo Junior.

La situación se prolongó por solo unos minutos e incluso llevó a que el partido se detuviera temporalmente. No obstante, la Policía logró controlar los desórdenes y restablecer la normalidad.



Por el momento, no hay un reporte oficial sobre el balance de lo ocurrido.

A las afueras del estadio también se registraron otras peleas debido al alto consumo de alcohol. La Policía debió intervenir.

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Faltan 90 minutos

El partido de vuelta que definirá el nuevo campeón del fútbol colombiano será el lunes festivo, 8 de junio, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Foto: Atlético Nacional

El verdolaga deberá remontar el 0-3 en contra, mientras el tiburón tiene grandes posibilidades de lograr el bicampeonanto, pues en el segundo semestre del 2025 levantó el título, la llamada estrella de Navidad.