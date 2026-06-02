Más de mil policías custodiarán la final entre Junior y Nacional en Barranquilla

A las 3:30 de la tarde de este martes se instalará el Puesto de Mando Unificado en Barranquilla y una hora más tarde se abrirán las puertas del estadio Romelio Martínez, en el norte de la ciudad, para recibir a los cerca de 10 mil hinchas que asistirán al partido de ida de la final de la Liga BetPlay entre Junior y Nacional.

Para este encuentro, programado para las 7:30 de la noche, se han tomado una serie de medidas de seguridad, entre ellas, la restricción del ingreso de hinchas del Nacional, informó el secretario de Gobierno, Angelo Cianci.

"Se tomaron las decisiones, dentro de las cuales la más importante es la restricción de la barra visitante o personas que sean hinchas del Atlético Nacional con el fin de garantizar la seguridad de las personas que se encuentren en el estadio en ese momento. Tenemos desplegados dentro de las tribunas unos oficiales y unas personas de la Alcaldía que estarán pendientes de cualquier suceso", informó el secretario.

El funcionario indicó que habrá vallas en los alrededores del Romelio para reforzar la seguridad, al tiempo que uniformados de la Policía estarán desplegados dentro y fuera del escenario deportivo, así como en las principales vías y sectores estratégicos de la ciudad, realizando controles preventivos, acompañamiento a los aficionados y acciones orientadas a preservar el orden público antes, durante y después del partido.



"La Policía ha dispuesto más de 1.100 hombres y mujeres de nuestra institución para garantizar la seguridad y tranquilidad de los asistentes al estadio Romelio Martínez y en los barrios de nuestra ciudad y área metropolitana. Invitamos a los asistentes al estadio y a la comunidad en general a que disfrute esta gran fiesta del fútbol en paz, con tolerancia y con tranquilidad", informó el general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Como parte del plan de movilidad, las autoridades recomendaron a los hinchas llegar con anticipación y priorizar el uso del transporte público para evitar congestiones en los alrededores del escenario deportivo. Además, se recuerda a los asistentes portar su documento de identidad y la boleta de ingreso, atender las indicaciones de las autoridades y del personal logístico y respetar las normas establecidas para el evento.