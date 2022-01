Hernán Menosse: Rafael Dudamel confirmó cuál será el futuro del uruguayo

Rafael Dudamel aseguró en entrevista con Saque Largo que el futuro de Hernán Menosse está en Peñarol de Uruguay y que a un jugador así “no se le pueden cortar las alas”.

Al ser consultado sobre el jugador uruguayo, el técnico del Deportivo Cali dijo: “No me gusta la pregunta porque es perder un jugador que ha sido fundamental en nuestro funcionamiento. Ha sido la experiencia, la jerarquía y el liderazgo en esa línea vital para sostener al equipo”.

“Amanecí con esta noticia, para mí amarga por un lado y satisfactoria por otro (…). Se nos fue Jhojan Valencia. Se han ido varios y a dos días del inicio, perder un defensor central titular trastoca todo. Pero como entrenador he entendido que no me puedo quedar llorando al que no está sino preparando al que va a estar”, añadió.

Sobre la decisión de Menosse de regresar a su país, el venezolano dijo: “Es su anhelo, su sueño y el de su familia. Y no lo puedes cortar porque no lo vas a tener contento. Sería un año larguísimo. Él ya va para 35 años y este tipo de oportunidades no se las puedes truncar a un jugador”.

Menosse deja un espacio importante de llenar para el Deportivo Cali que ya se encuentra en busca de su reemplazo. "Saldremos a buscar un defensor central y ojalá que sea colombiano", dijo Dudamel.

Menosse con el Cali jugó 52 partidos y anotó 2 goles. Ahora en su destino en Peñarol de Uruguay que también jugará la Copa Libertadores.

