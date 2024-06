Javier Hernández Bonnet a presidente de la FCF por barrida de árbitros: "Fuego amigo"

El director de Blog Deportivo, Javier Hernández Bonnet, opinó en el programa radial sobre la barrida que se realizó en las últimas horas desde la Comisión de Árbitros de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Vale recordar que Ramón Jesurún, presidente de la FCF, rechazó las versiones de que estos cambios se llevaran a cabo por supuestas implicaciones en apuestas deportivas. De hecho, tachó contundentemente las declaraciones de las personas que afirman estas acciones dentro del fútbol colombiano e, incluso, habló de posibles acciones legales.

"La noticia sobre apuesta es una vil canallada. El que escribió eso es un irresponsable, sujeto incluso a demandas por calumnia, demandas, sinvergüenza y mentiroso", dijo el directivo que encabeza la FCF.

Jesurún afirmó que los 15 cambios los realizó la comisión por cuestiones de edad de los árbitros o porque el nivel técnico no es óptimo para seguir en el FPC.

¿Qué dijo Hernández Bonnet?

Recalcando el respeto que siente hacia Jesurún, Hernández Bonnet decidió leer los titulares de diferentes medios de comunicación sobre las polémicas arbitrales que ensombrecieron la liga durante el primer semestre del 2024.

"Le estoy haciendo al presidente de la federación, con todo respeto, el resumen de las polémicas arbitrales generadas desde adentro de la casa. Le está pasando lo mismo que en el Gobierno de Petro: fuego amigo", dijo en Blog Deportivo.

Añadió que en Colombia no se publican los audios del VAR porque quedarían comprometidos los árbitros por las decisiones erróneas que toman en los partidos.

"El hecho de que Roldán tenga figuración no quiere decir que el arbitraje sea bueno. En el fútbol femenino fracturaron a una niña y no pasó absolutamente nada. Es tapar el sol con un dedo. Yo lo respeto a usted como persona, pero es tapar un sol con un dedo; esta no me la como", agregó.

El periodista también comentó que no se puede resaltar el arbitraje colombiano por una serie de partidos a nivel internacional, cuando a nivel local hay varias polémicas con diferentes equipos.