Los audios que marcaron la salida de Castrilli de la comisión de árbitros de Chile

¿Cobran según la camiseta? Un escándalo sacude al fútbol chileno tras los audios que se conocieron por parte del árbitro Francisco Gilabert, quien dirigió el partido entre Huachipato y Deportes Copapió, partido que definía el equipo que seguiría en la primera división.

El encuentro que se disputó el 27 de enero dio como ganador a Huachipato tras un polémico gol de penal, por una supuesta falta que validó el VAR, al parecer, por una orden que dio un dirigente desde Santiago de Chile.

“Me llama el VAR, voy a ver, veo que no es penal, voy a salir con tiro de esquina y me dicen: "¡Francisco! Por favor, un momento. Analiza la camiseta". Veo la camiseta y veo que la van jalando, pero dije: "Me parece una acción de juego, voy a ir con tiro de esquina”. Desde el VAR insistieron: “‘Francisco, por favor, analiza la camiseta’, y ahí en entendí que algo había pasado. Había algo raro”, relató el árbitro Francisco Gilabert,

De acuerdo con los audio revelados por ADN Radio , tras finalizar el partido, desde el VAR le indicaron a Gilabert que "menos mal" había pitado el penal, porque habían llamado desde la capital de Chile para que fuera sancionado.

Polémico exjuez argentino Castrilli deja de ser jefe del arbitraje chileno

El exjuez argentino Javier Castrilli, reconocido por su carácter fuerte y polémicas decisiones en el campo de juego, dejó su cargo como jefe del arbitraje del fútbol chileno en medio de una huelga del sector que demandaba su destitución.

Castrilli fue despedido luego de que el sindicato de árbitros iniciara una huelga tras acusar a la Comisión de Árbitros de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), que dirigía el argentino, de realizar prácticas antisindicales, avalar irregularidades en partidos del fútbol joven y el despido de más de una decena de jueces.

"Me acaban de comunicar que estoy despedido. Tengo frustración, porque me trajeron a una tarea que estaba desempeñando. Yo no renuncié", dijo el propio Castrilli a medios locales.

Con su decisión, el sindicato de árbitros chilenos decidió no continuar con la huelga que había anunciado para la novena fecha que se disputará este fin de semana y ANFP restituyó a los 14 jueces despedidos por Castrilli.

"Vamos a reintegrar a los 14 árbitros, ellos están de acuerdo en un reintegro, pero con una evaluación objetiva de sus desempeños", señaló Pablo Milad, presidente de la ANFP, a medios locales.

El argentino llegó al fútbol chileno en septiembre del 2021 para elevar el nivel del criticado arbitraje local.

Castrilli, de 64 años, fue conocido como "el Sheriff", apodo que se ganó durante sus 20 años de actividad como árbitro debido a la rígida forma con la que aplicaba las reglas y las polémicas decisiones que provocaron molestia entre jugadores y entrenadores.