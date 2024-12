Jugador de Santa Fe, a préstamo en el Pasto, no quiere volver al cardenal: “Me humillaron"

Independiente Santa Fe cayó ante el Deportivo Pasto en la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana. Lo que significó al cardenal su eliminación, pese a ser el mejor equipo del año y llegar con el punto invisible a esta instancia. Además de la derrota, se registraron varias polémicas.

Kevin Londoño, futbolista actualmente al servicio de Deportivo Pasto, generó una fuerte controversia tras asegurar su deseo de desvincularse definitivamente de Independiente Santa Fe, club al que pertenecen sus derechos deportivos. Según un video que se hizo viral en redes sociales, Londoño confesó sus razones tras el partido donde su equipo venció a Santa Fe 2-1 en el estadio El Campín. En medio de sus declaraciones, resaltó no querer volver al equipo cardenal.

Mi palabra sigue en pie. Quiero salir del equipo. Siempre he sido una persona aguerrida en mi trabajo y he reconocido cuando he estado mal, pero nunca voy a aceptar que humillen a mi familia y a mi esposa expresó Londoño.

El jugador explicó que durante su etapa en Santa Fe, enfrentó situaciones que sobrepasaron lo deportivo y mencionó esto en zona mixta a los periodistas que se encontraban allí, ilustró el impacto emocional que estas experiencias tuvieron en él. Londoño contó que su familia fue excluida del estadio, una situación que calificó como inaceptable.

"Tuve una situación donde dejaron entrar a las familias al estadio y le cerraron las puertas a mi esposa y a mi hijo", recordó Londoño, quien opina que este tipo de tratamientos no debería ocurrir. Esta experiencia, junto a amenazas y comentarios racistas, influyeron significativamente en su decisión de no regresar a Santa Fe.

Además, Londoño mencionó que ha sido objeto de ataques personales y amenazas debido a su raza.

"Me frustró mucho porque recibí muchas amenazas negro y negro. Una cosa a mí no me interesa que me digan negro, yo soy negro y yo soy muy orgulloso de ser negro. "Esto es fútbol, esto es de disfrutar, de hacer las cosas bien”, dijo, reflejando su orgullo por sus raíces y abogando por respeto y profesionalismo en el deporte.

El futuro de Kevin Londoño

Acerca de su futuro, Londoño indicó su interés en continuar con Deportivo Pasto. "Voy a terminar mi vínculo con Santa Fe y espero renovar con Deportivo Pasto," confirmó, dejando claro su intención de desligarse de manera definitiva del equipo bogotano.

Hasta el momento, Santa Fe no ha emitido un comunicado oficial respondiendo a las declaraciones de Londoño, aunque se especula que ambas partes se dirigen hacia una separación definitiva.

Mientras tanto, Santa Fe se prepara para enfrentar a Millonarios en un partido crucial para la reclasificación, que tendrá lugar este jueves 3 de diciembre, mientras que Deportivo Pasto se enfrentará a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot.