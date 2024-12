Así reaccionó Daniel Torres al golazo de chilena de Daniel Moreno con Pasto ante Santa Fe

El partido entre Independiente Santa Fe y Deportivo Pereira, en el que se selló la eliminación del rojo cardenal, se registró uno de los mejores goles de la Liga BetPlay. Daniel Moreno se lució en el estadio El Campín al anotar de chilena el 1-1 parcial y así darle vida al volcánico para luego conseguir la victoria.

En rueda de prensa, el volante Daniel Torres habló de la jugada, pues nació de un saque lateral en el que Santa Fe aflojó en la marca y así se le escapó de las manos la victoria.



Daniel Torres elogia gol de Daniel Moreno

En el primer minuto de adición, el goleador de la liga aprovechó que estaba libre de marca para elevarse y anotó con su pierna derecha la chilena para el 1-1. Por eso, Torres no dudo en resaltar la "virtud" que tuvo su excompañero de equipo.

"Daniel hace el movimiento hacia atrás, le cae a él en un recurso que suele tener él, de chilena y lo emboca. Virtud de él en esa acción", dijo el experimentado jugador.



Video del gol de chilena de Pasto

⚽🔥¡Qué señor golazo el que anotó el goleador Daniel Moreno! ¡El delantero de Pasto sobre el final del compromiso marcó de chilena y empató el compromiso entre Pasto y Santa Fe!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/Ui8cSDAqyO — Win Sports (@WinSportsTV) December 3, 2024

Asimismo, Torres manifestó que el partido pudo haber tenido un resultado diferente, pues, justo después de la chilena, Santa Fe tuvo la opción de anotar el segundo de la noche con Hugo Rodallega, pero el balón se fue desviado.

"Pero se nos dio así. Es algo que quisiéramos explicarlo a ustedes, a nosotros mismos cómo se nos va un resultado así y no encontramos eso. Ustedes insisten en lo mental, pero este equipo no ha flaqueado, nuestro ánimo ha estado arriba creyendo siempre que se puede", añadió.



¿Qué le dice Daniel Torres a la hinchada de Santa Fe?

Después del doblete de Moreno en los minutos de adición, Torres expresó que entiende el malestar del hincha santafereño luego de un buen semestre, en el que terminó primero en la fase regular y, ahora, no ha sumado ni un punto.

"Lo entendemos, comprendemos su disgusto, su malestar, pero no pasa porque los jugadores no quieran ganar un partido o no quieren llegar a la final... no sé a quién se le pasa por la cabeza pensarlo", concluyó.

Ahora, Santa Fe debe pensar en ganar a Millonarios o Nacional para asegurar su cupo a Copa Libertadores 2025.