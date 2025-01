Jugador le ganó millonaria demanda a Atlético Nacional: "Cuando no les servía, me sacaron"

Un reconocido exfutbolista le ganó una importante demanda a Atlético Nacional después de varios años de disputa en los tribunales.

Se trata del exfutbolista Carlos Rentería, conocido popularmente como 'Caballito', quien recibió este miércoles, 15 de enero, el fallo a su favor en la última audiencia de este proceso.



Carlos Rentería le ganó demanda a Nacional

En entrevista con Blog Deportivo, el exjugador detalló que este proceso judicial llevaba nueve años de lucha incesante. Para su fortuna, el tribunal falló a su favor con una suma de, aproximadamente, mil millones de pesos.

Rentería, quien pasó por clubes como el Real Cartagena y el Huila, pudo ver la culminación de su esfuerzo en la notificación del fallo.



¿Por qué demandó a Nacional?

Rentería, quien es hermano del exdelantero Wason Rentería, explicó que la demanda fue porque lo sacaron del club cuando estaba lesionado.

Afirmó que su carrera se vio afectada por una lesión en la cadera, de la cual no recibió el tratamiento adecuado.

"Estando en el club, se me agravó la lesión y no hubo los controles necesarios para mi recuperación. A pesar de las quejas, solo recibía analgésicos e infiltraciones, y terminó por causarme un daño muy profundo (...) Y pues cuando me inyectaban, pues la el dolor me pasaba, pero me estaba haciendo mucho daño. Me estaba haciendo mucho daño por dentro, y bueno, ya cuando no le servía, me sacaron del club", ahondó Rentería.

Según su relato, el juez destacó que durante la vinculación del jugador con Atlético Nacional, la lesión no fue debidamente tratada, lo cual resultó en una recuperación incompleta.

"Ya cuando no les servía, me sacaron del futbol. Fue muy difícil", declaró Rentería, quien describió el dolor persistente que aún siente y las dificultades para llevar a cabo las tareas más sencillas de la vida diaria.



¿Era la cifra que esperaba?

Sobre la cifra mencionada de cerca de mil millones de pesos, Rentería comentó que aún necesita hablar con su abogado para conocer todos los detalles.

Por el momento, solo agradece a Dios y su familia por acompañarlo en este proceso judicial que tuvo un buen final para él.