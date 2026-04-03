Junior vs. Cali HOY: EN VIVO, gratis y online la Liga BetPlay este Viernes Santo

Pese a que el Viernes Santos es un día de reflexión en Colombia, la Liga BetPlay no para y sigue el desarrollo de la fecha 15 que, esta vez, tendrá como choque inédito este encuentro entre tiburones y azucareros que buscan tres puntos para estar en el selecto grupo de los ocho primeros.



¿Dónde ver Junior vs. Cali EN VIVO HOY? Vea aquí este duelo de la Liga BetPlay

La fecha 15 de la Liga BetPlay se vive en Blu Radio de la mano del equipo de Blog Deportivo. A través del canal de YouTube, los hinchas del Junior y Cali podrán disfrutar de este encuentro que se disputará en el estadio Romelio Martínez en la capital del Atlántico. Esto a través del siguiente link:

¿A qué hora juega Junior HOY vs. Deportivo Cali?

Los dirigidos por Alfredo Arias enfrentará al conjunto del Valle desde las 8:30 de la noche de este Viernes Santo. Un partido en el que los azucareros necesitan sí o sí conseguir tres puntos para no quedarse atrás en la lucha por la clasificación, mientras que los tiburones, de ganar, escalarán posiciones en la parte alta del todos contra todos.



Posibles alineaciones Junior vs. Cali HOY

Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Jesús Rivas; Kevin Pérez, Cristian Barrios, Bryan Castrillón y Teófilo Gutiérrez.

Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Jesús Rivas; Kevin Pérez, Cristian Barrios, Bryan Castrillón y Teófilo Gutiérrez. Deportivo Cali: Pedro Gallese; Fabián Viáfara, Fernando Álvarez, Felipe Aguilar, Andrés Correa; Ronaldo Pájaro, Matías Orozco, Avilés Hurtado, Emmanuel Reynoso; Juan Montoya y Steven Rodríguez.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay