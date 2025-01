La frase de Efraín Juárez que reviven hinchas de Nacional: "Si pasa eso, me voy"

En pocos meses, el técnico mexicano hizo historia en el fútbol profesional colombiano al mando de Atlético Nacional y se enfocó en el trabajo de cara a la Copa Libertadores 2025. Pero una supuesto ruptura con la directiva fue la que detonó su salida sorpresiva del conjunto verdolaga en poco menos de un año.

Pero todos recuerdan las palabras tanto del presidente como del técnico el día de la presentación en su cargo, eso hace cuatro meses en donde ambas partes mostraron su deseo de crear un proyecto integral en torno a lo que necesitaba Atlético Nacional en materia de sus objetivos. Fue en ese momento donde Efraín Juárez entregó una frase que, ahora, reviven los hinchas verdolagas sobre su salida sorpresiva de la institución.

“No vine a pasar el tiempo. Créanme, no dejé a mi familia a 12.000 kilómetros para ver qué pasaba aquí. No dejé a mis hijos llorando para ver qué pasaba aquí. Llegué con la ilusión de dejar huella, ¿alcanzará?, quién sabe, el tiempo lo dirá. Los hinchas se van a sentir representados por su equipo y no por los valores de lo que es Atlético Nacional. Le duela al que le duela, no más que decir. Invitar y agradecer a los que se suban en este momento y los que tienen dudas seguramente se suban en el futuro. Sé que el club junto a los jugadores son lo más importante”, expresó.

Además, ese día fue enfático que nunca dejaría que alguien le impusiera algo o dejaría que decidieran por él lo que era mejor para el equipo, cuando fue consultado por el tema de lo juveniles, que, por años, fue un problema en el equipo y dijo que "el día que pasara eso, él se iría", relacionado a lo que sucedió en este 14 de enero de 2025 en donde se habla de una supuesta discusión por fichajes.