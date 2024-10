La millonada que tendrá que pagar Atlético Nacional por desmanes en el Atanasio Girardot

Indignación en la afición de Atlético Nacional luego de que, finalmente, la Dimayor se pronunciara por los hechos de violencia el pasado 26 de septiembre en el Atanasio Girardot. El ente tomó la decisión de darle la victoria al cuadro tiburón pese ir perdiendo 2 a 0, esto bajo el argumento de que el club local hizo “derrota por abandono”.

Pero es que no solo esto, sino que el cuadro verdolaga tendrá que pagar la millonaria suma de 40.300.000 pesos por los desmanes en el estadio, que es la suma de $14.300.000 por los desmanes en el recinto deportivo y otros $26.000.000 por abandono del partido

Sancionar al Club Atlético Nacional S.A. (“Nacional”) con seis (6) fechas de suspensión total de la plaza y multa de once (11) SMMLV consistentes en catorce millones trescientos mil pesos ($14.300.000), por incurrir en la infracción descrita en los numerales 1,4,5,6,7,8,9 y 12 del artículo 84 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 10ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II - 2024, entre el Club Atlético Nacional S.A. y el Club Deportivo Popular Junior F.C.S.A (…) Multa de veintiséis millones de pesos ($26.000.000) por incurrir en la infracción contenida en el literal h) del artículo 83 del CDU de la FCF”, indicó la resolución del ente deportivo.

Incidentes en el Atanasio Girardot // Fotos: X @PSierraR

¿Habrá apelación del cuadro verdolaga?

Por ahora no se ha pronunciado ninguna persona del club sobre si finalmente aceptarán o no estas medidas. De hecho, Blu Radio los contactó, pero, hasta ahora, no ha recibido ninguna respuesta sobre esta decisión.

Por otro lado, el gran dilema que generan estas sanciones recae sobre los abonados del conjunto verdolaga y cuál será la estrategia del club para reponerles la fechas en las que estarán por fuera del estadio debido a estas sanciones, tanto de Dimayor como de la Alcaldía de Medellín.