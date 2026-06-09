La respuesta de Alfredo Morelos tras penal fallado que molestó a hinchas de Nacional

Entre silbidos y reclamos de algunos aficionados, el delantero Alfredo Morelos abandonó el estadio Atanasio Girardot tras la derrota de Atlético Nacional frente a Junior de Barranquilla en la final de la Liga BetPlay. El atacante fue protagonista de una de las acciones más determinantes del partido al fallar un penal que pudo cambiar el rumbo del encuentro.

Aunque este tipo de situaciones suelen hacer parte del fútbol, tanto por las reacciones de la hinchada como por los errores de los jugadores, parte de la afición verdolaga mostró su inconformidad con las declaraciones del delantero en zona mixta. Allí aseguró que el equipo no había fracasado, aunque también ofreció disculpas por su error y reiteró que Nacional está llamado a competir por grandes objetivos.

Alfredo Morelos en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

“¿Es fracaso para ti llegar a las finales? Eso ya pasó, amigo. Millonarios quedó eliminado y nosotros estamos en finales. La perdimos, sí, y con responsabilidad lo asumimos. Este equipo, desde que estoy acá, ganó finales. Hoy nos tocó perder, pero es como todo en la vida (...) Lo asumo yo frente a todos. Hoy me disculpo públicamente con el grupo, con la institución; eso me va a hacer crecer como jugador”, afirmó Morelos.

Pese a sus disculpas, algunos seguidores cuestionaron su actitud y su rendimiento en partidos decisivos durante los últimos meses, recordando además el penal que erró frente a Millonarios.



“Ya Millonarios pasó, ese equipo quedó eliminado y nosotros el próximo semestre vamos con la misma motivación. Quedan tres torneos importantes que vamos a pelear y luchar, y yo estoy convencido de que este grupo lo va a hacer”, añadió.

Tras la derrota, Atlético Nacional deberá pasar rápidamente la página y comenzar la preparación para el segundo semestre, con la meta de volver a pelear por los títulos y recuperar la confianza de su hinchada.