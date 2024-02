"Las apuestas no son malas, lo malo es violar integridad de la competencia": presidente de Patriotas

En medio de crecientes sospechas y rumores, el fútbol profesional colombiano se encuentra bajo la lupa por un presunto mercado de apuestas. Los últimos acontecimientos despertaron preocupación entre varios presidentes de clubes, quienes expresan su cansancio ante esta situación.

El crecimiento de las apuestas deportivas generó un ambiente de incertidumbre en el mundo del fútbol, donde se teme que intereses económicos puedan estar afectando la integridad de las competiciones.

César Guzmán, presidente de Patriotas, habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, sobre las denuncias que se han hecho ante la División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, de presuntas apuestas al margen de la ley que estarían afectando el buen desarrollo del balompié nacional.

El tema de las apuestas está regulado por la ley, lo que está mal son las personas que usan estos juegos de azar para violar la integridad del campeonato de manera irregular Señaló el dirigente deportivo.

Las denuncias y los indicios de manipulación de resultados han aumentado, lo que pone en entredicho la transparencia y la credibilidad del deporte más popular del país.

Ante esta situación, varios presidentes de clubes manifestaron su preocupación y han llamado a una acción conjunta para abordar este problema de manera efectiva, entre ellos el máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, quién se quejó por el arbitraje en el polémico empate entre el equipo escarlata frente a Envigado. Se espera que las autoridades competentes tomen medidas para investigar a fondo estas prácticas y proteger la integridad del fútbol colombiano. El también abogado penalista se refirió a las instancias a las que han acudido.

“A nosotros nos corresponde informar a las autoridades deportivas y ellos, a través de los canales institucionales, hacen lo propio que es notificar a las autoridades de orden civil. Concretamente la denuncia que presentamos fue que personas externas abordaron a varios futbolistas del club”, resaltó.

Ojo, el 2022 será el año del boom para las apuestas virtuales / Foto: Pixabay

¿Hay relación de los recientes malos arbitrajes con las apuestas?

Guzmán, mencionó que si bien, las apuestas han hecho parte del balompié nacional, en un momento crucial para el deporte, es fundamental que se garantice la limpieza y la transparencia en todas las instancias del fútbol profesional. Los aficionados, los jugadores y todos los actores involucrados merecen un ambiente de juego justo y honesto.

"No lo sé la verdad. No lo sé. por supuesto, las continuas decisiones arbitrales generan bastante preocupación, Bastante preocupación y como decía alguien en alguna entrevista que escuché hoy, decía difícil no pensar en cosas, difícil no pensar en cosas, Pero pero por ahora no tengo conocimiento", indicó el dirigente del equipo lancero.

Finalmente, pidió a los dirigentes seguir en la lucha contra la manipulación de partidos y el mercado de apuestas debe ser una prioridad para asegurar el futuro del fútbol colombiano y preservar los valores que lo han convertido en una pasión nacional.

