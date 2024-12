Las palabras del presidente de Atlético Nacional que hicieron llorar a los hinchas

Este martes, 24 de diciembre de 2024, en el marco de la fiesta de Navidad, a través de redes sociales, el presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango Botero, se tomó un espacio para dedicarle una carta a toda la afición en donde, por supuesto, resaltó los dos títulos que consiguió la institución en el año, sino, además, mencionó el proyecto que viena para 2025.

"Hace unos meses, cuando asumí este desafío, les hablé de la grandeza de Atlético Nacional y de nuestra promesa inquebrantable de volver al lugar que nos pertenece: la cima del fútbol colombiano. Hoy, con emoción y convicción, puedo decirles: '¡Volvimos!' (....) Este semestre ha sido una muestra de lo que podemos lograr cuando trabajamos unidos. Cada partido y cada esfuerzo fueron oportunidades para demostrar que esta institución no solo lleva el verde y blanco en su identidad, sino también en el alma. Fuimos fuerte en los momentos difíciles, valientes en los desafíos y, sobre todo, fieles a nuestra esencia ganadora", expresó el directivo en su carta.

Presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango // Foto: X @nacionaloficial

Palabras que, claramente, movieron fibras en los hinchas verdolagas, pero fueron los siguientes fragmentos, que, según algunos, hicieron derramar algunas lágrimas: "Gracias por creer, por acompañarnos en cada paso y por recordarnos, día tras día, que Nacional no camina solo. Este es apenas el comienzo. La historia que estamos escribiendo juntos no se detiene aquí. Seguiremos trabajando con el mismo compromiso y dedicación para honrar nuestra responsabilidad de inspirar y despertar pasiones que transformen vidas y realidades. Porque ESTO ES NACIONAL. No solo es un equipo de fútbol: es unión, alegría y grandeza", puntualizó.

Por último, el presidente invitó a la hinchada a seguir creyendo en que todo es posible y aprovechó para desear una feliz navidad a todos los aficionados verdolagas prometiendo que será en 2025 con más éxitos.

Esta es la carta de Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional