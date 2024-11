Le quitaron amuleto a arquero de Once Caldas vs. América: "Hay que aprender a respetar"

Un hecho insólito se presentó en el segundo tiempo en el partido de la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay entre América de Cali contra Once Caldas. El portero visitante James Aguirre tenía en su arco la cruz de un Cristo, en la que representa su fe y que suele usar en los compromisos.

Por eso, en conversación con Blog Deportivo expresó su molestia por lo sucedido, pues fue una orden desde el banco del equipo local y lo calificó como un hecho irrespetuoso, pues "no le estaba haciendo daño a nadie".

Video de cómo recogepelotas le quita el Cristo a Aguirre

En el minuto 85, cuando el partido ya estaba 1-1, las cámaras de la transmisión captaron el momento exacto cuando un recogepelotas alcanza la cruz que había puesto Aguirre en el arco y se lo lleva. El portero, al percatarse de lo sucedido, le comentó al árbitro que le habían quitado un objeto que era de él.

"Hay que aprender a respetar independientemente de la religión, las creencias de cada uno de nosotros, uno con mucha humildad y sacrificio trata de tener su Cristo, que para mí significa mucho. Veo que el recogepelotas mete la mano, coge el Cristo y lo tira atrás y lo pisa. Yo ya tenía tarjeta amarilla y me tocó llamar al árbitro para explicarle, él dijo que eso no podía pasar. Ya luego me lo devuelven", detalló en Blog Deportivo.

Increíble 😡 En el partido entre América y Once Caldas, al arquero James Aguirre (OC) le quitaron un amuleto que tenía cerca al pórtico. ✝️



En el video se ve como uno de los recogebolas del América tomó la imagen religiosa, aprovechando un descuido. ¡QUÉ TAL! ❌



📷 Win Sports pic.twitter.com/dU3va56beh — Juan David (@JuanDavid_Gol) November 25, 2024

Añadió que muchas personas lo tildaron por, supuestamente, querer hacer tiempo para mantener la igualdad, pero no sabían el contexto de lo ocurrido con el recogepelotas y por eso solo estaba pidiendo respeto.



¿Quién es el segundo arquero con más atajadas?

En el ámbito deportivo, James Aguirre, quien también fue escogido como la figura para mantener el empate 1-1 contra los diablos rojos, tiene en sus estadísticas 59 atajadas, lo que lo ubica como el segundo portero más exigido y que responde para salvar a su equipo; solo es superado por Geovanni Banguera (Jaguares de Córdoba) con 69.