Liga BetPlay 2026-II: Jaguares vs. Atlético Nacional EN VIVO HOY, online y gratis

En el estadio Jaraguay de Montería, Jaguares de Córdoba recibe este domingo a Atlético Nacional en compromiso correspondiente a la fecha 2 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

El conjunto verdolaga, ahora dirigido por Lucas González, hará su debut oficial en el torneo, luego de que su partido de la primera jornada frente a Boyacá Chicó fuera aplazado debido al paso de la Vuelta de la Juventud 2026 por Tunja.

Jaguares, por su parte, buscará recuperarse tras un inicio complicado en el campeonato. El equipo cordobés cayó 2-0 frente al Deportivo Cali en Palmaseca y espera hacerse fuerte como local para sumar sus primeros puntos del semestre.

Jaguares vs. Atlético Nacional: vea aquí EN VIVO este partido de la Liga BetPlay

Desde las 3:45 de la tarde de este domingo 2 de agosto de 2026 comenzará a rodar el balón en el estadio Jaraguay de Montería por la segunda jornada del campeonato.

Jaguares y Atlético Nacional podrán seguir este compromiso online y gratis con el equipo de Blog Deportivo, que llevará todas las emociones del encuentro a través de su señal digital, con el minuto a minuto, narración y análisis del compromiso.

¿Cómo terminó el último partido entre Jaguares y Atlético Nacional?

Publicidad

El más reciente enfrentamiento entre ambos equipos se disputó durante el semestre anterior y terminó con victoria de Atlético Nacional por 2-1 en Medellín.

El equipo antioqueño intentará comenzar con pie derecho su participación en la Liga BetPlay, mientras que Jaguares buscará dar el golpe ante uno de los principales candidatos al título. Ambos conjuntos llegan con la necesidad de sumar, aunque por motivos diferentes: Nacional quiere iniciar su camino con una victoria y los cordobeses necesitan recuperarse de la derrota sufrida en la primera fecha.