Liga Betplay: siete equipos se disputarán tres cupos a cuadrangulares en la última fecha

A falta de una jornada para que culmine la fase regular de la Liga Betplay , solo cinco equipos están, matemáticamente, clasificados a los cuadrangulares semifinales, para los que aún queda disponibles tres cupos que se disputarán, entre semana, siete clubes.

Equipos clasificados a cuadrangulares

Los únicos equipos que ya tienen asegurada su presencia en semifinales son Millonarios, Águilas Doradas, Atlético Nacional, América de Cali y Alianza Petrolera, que separó su cupo con el triunfo en la penúltima jornada.

Equipos con opciones de jugar cuadrangulares

Los cupos restantes se los disputarán Boyacá Chicó, Independiente Santa Fe, Independiente Medellín, que actualmente están entre los clasificados y dependen de ellos mismos, además de Deportivo Pasto, La Equidad, Junior de Barranquilla y Deportes Tolima deberán ganar y esperar resultados para entrar.

Las cuenta de Boyacá Chicó para jugar cuadrangulares

Boyacá Chicó es, de los equipos que aún están sin clasificarse matemáticamente, el más opcionado a quedarse dentro del grupo, pues un empate en la última jornada en casa del Deportivo Cali le bastará para ello. En caso de perder, deberá esperar que Medellín, Santa Fe o Pasto no ganen o, en el peor de los casos, que no lo supere por diferencia de gol.

Santa Fe y El DIM dependen de sí mismos

También llevan la ventaja, en la carrera por la clasificación, Independiente Santa Fe e Independiente Medellín, quienes dependen, al igual que Boyacá Chicó, de ellos mismos para jugar los cuadrangulares, donde estarán presentes de vencer a Once Caldas y Unión Magdalena respectivamente.

En caso de empatar en sus juegos, ambos o cualquiera de los dos, deberán esperar que los rivales que están más abajo de ellos como Pasto, Equidad, Junior y eventualmente Deportes Tolima, no ganen sus compromisos.

En cuanto a Deportivo Pasto, que tiene los mismo puntos de Santa Fe y Medellín, deberá ganar y, además, esperar que cardenales o poderosos no triunfen; en caso de que ambos lo hagan, tendrá que superarlos en la DG (Santa Fe está en 6 y Medellín en 1). De empatar, los de Nariño solo jugarían cuadrangulares si pierden los dos de arriba y Equidad y Junior no gana y si Tolima no hace lo propio por goleada.

Equidad, Junior y Tolima, los menos opcionados para cuadrangulares

Equidad clasificará solo logrando el triunfo vs. Millonarios en El Campín y esperando que dos equipos, entre Santa Fe, Medellín y Pasto, pierdan. Además, deberá esperar que Junior (-2) no lo supere en diferencia de gol si gana. De empatar, tendrá que aguardar por cinco derrotas, las de Santa Fe, Medellín, Pasto, Junior y Tolima.

Panorama similar tiene Atlético Junior. El equipo de Barranquilla tendrá que ganar en casa de Atlético Huila, con buena diferencia de gol, y esperar que no pierdan Medellín, Santa Fe y Pasto, y que La Equidad no pase del empate.

El menos opcionado, aunque las matemáticas le permiten ilusionarse, es Deportes Tolima. Para clasificar, el pijao deberá golear a Atlético Nacional y esperar que pierdan Medellín, Pasto, La Equidad, Junior y Santa Fe.

Así está la tabla de posiciones de la Liga Betplay

Tabla de posiciones de la Liga Betplay tras 19 fechas. Foto: Google.