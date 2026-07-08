¿Listo el primer fichaje de Atlético Nacional? Ya lo dan como un hecho

Este 9 de abril, Atlético Nacional hará la presentación oficial de Lucas González como técnico en propiedad para liderar la nueva era del equipo para alcanzar los objetivos que, lamentablemente, con el trabajo de Diego Arias no se pudieron conseguir.

Pero la queja que se ha dado por parte de la afición es que, hasta el momento, no se ha registrado ningún fichaje de manera oficial. Sin embargo, desde Argentina ya se habría confirmado el primer nombre que se uniría a el cuadro verdolaga en los próximos días: Franco Armani.

El regreso de un ídolo a Atlético Nacional

El rumor de un “último baile” de Armani no es de ahora, sino desde antes de terminar la Liga BetPlay su nombre apareció en la lista de posibilidades de llegar en reemplazo por David Ospina, en especial por su amplia experiencia como campeón del mundo en 2022 y múltiple galardonado con River Plate.

De acuerdo con el periodista Hernán Castillo, el golero argentino tendría adelantando su traspaso y regreso al fútbol colombiano, además que, según fuentes, River Plate le dio vía libre a su salida si así lo desea como agradecimiento por todo lo que hizo por la institución a lo largo de los años.



“Nada cambió. Siempre estuvo la misma negociación, pese a que su representante se enojó cuando lo conté. Es muy probable que se vaya ahora, no en diciembre. Esto lo dijimos en marzo y nadie ha cambiado desde entonces. Todos sabíamos que estaba pasando eso”, contó.

Franco Armani // Foto: AFP

Los números de Franco Armani en Atlético Nacional

El golero llegó a Medellín en 2010 desde Deportivo Merlo, pero sumó poco hasta que, en 2012, empezó a tener minutos bajo el mando de Juan Carlos Osorio y en 2013 se había hecho la titularidad del equipo, en donde estuvo hasta 2017 para disputar un total de 249 partidos y con 208 goles recibidos con la camiseta verdolaga.

Su palmarés con Nacional le hizo merecedor de diversos premios, entre esos, la Copa Libertadores con el cuadro paisa en 2016 y la Recopa Sudamericana en 2017, siendo el equipo ideal de la Copa, de la liga colombiana en varias ocasiones y en el equipo ideal de América. Por otro lado, entre sus logros personales reposa el Mundial de la FIFA del 2022 al lado de Messi en Qatar.